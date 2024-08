Diputada Karen Medina renuncia al PDG y lo deja sin representación parlamentaria

La diputada Karen Medina anunció su renuncia al Partido de la Gente, luego de conocerse este jueves la agresión del concejal Felipe Cruz a la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares.



Cruz, ex militante de RN y ahora independiente, se molestó porque su antiguo partido no habría apoyado su candidatura para ser alcalde por Recoleta, algo que sí hizo el PDG en su momento, pero que hoy anunció su revocación a respaldar esa postulación.



Mediante un comunicado, la legisladora manifestó que “la violencia política, en todas sus formas, es un acto de agresión que mina los fundamentos de nuestra democracia. No solo es un ataque a la participación política, sino también una clara manifestación de violencia contra la mujer, hechos que jamás deben ser justificados ni minimizados. Este tipo de violencia es inaceptable y debe ser erradicada de nuestra sociedad”.



“Es la directiva central del Partido de la Gente la que ha mostrado una constante tendencia a justificar estos actos de violencia contra la mujer. Esta conducta ha llevado a que muchas mujeres valiosas y comprometidas con la política chilena se hayan visto forzadas a dar un paso al costado, no solo del Partido de la Gente, sino también de la política en general”, sostuvo la parlamentaria.



“Mi compromiso es con la justicia, la igualdad y el respeto, por lo que, tras un profundo análisis y reflexión, he decidido renunciar al Partido de la Gente”, señaló comunicado.



“Estoy convencida de que Franco Parisi carece de la experiencia, la educación y la clase necesaria para liderar con integridad y respeto hacia todos los ciudadanos. Tengo la convicción que esta decisión es un paso necesario para continuar trabajando con transparencia y priorizando las necesidades de la ciudadanía”, añadió.



Respecto a la renuncia de la diputada, que ahora deja al PDG sin representación parlamentaria, el presidente del partido, Rodrigo Vattuone, indicó que “las razones las desconozco, puesto que nunca conversé con ella de su renuncia y me enteré, curiosamente, a través de las redes sociales. Esa es la seriedad que la diputada le da al partido”.



“Fuimos enérgicos, nos demoramos 24 horas en tomar una decisión para descartar al candidato independiente Felipe Cruz. Eso no es una razón la que ella da. Es una mentira la que está señalando”, señaló Vattuone.



“Además, esta diputada no es que se venga a retirar ahora, viene hace meses hablando lo mismo y ¿por qué? Porque no representa al partido: sus votaciones no tienen ninguna relación con lo que opinan las bases, y, tercero, porque no cumplió ni los objetivos ni el programa que tiene el partido, ahora es más fácil irse”, criticó el presidente del PDG.