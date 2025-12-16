Diputada Veloso acusa a Miguel Ángel Becker (RN) por acoso y hostigamiento

Entre lágrimas, la diputada del Frente Amplio (FA), Consuelo Veloso, acusó al parlamentario Miguel Ángel Becker (RN) de acosarla constantemente en los pasillos del Congreso Nacional.



Según dijo la legisladora en un punto de prensa, su colega la acosa de manera reiterada, motivo por el cual, aseguró que lo llevará a la Comisión de Ética de la Cámara Baja.



“Debo denunciar públicamente y con harta impotencia al diputado por su intermedio, Miguel Ángel Becker. Me ha acosado durante todo el período, donde me encuentra en los pasillos, me dice estupideces”, señaló.



Agregó que “no tengo ningún problema con que se me quiebre la voz, porque es bastante lamentable, porque con colegas acá tenemos diferencias infinitas, y probablemente más de alguna vez nos hayamos agarrado entre todos de la peor forma, pero la agresión personal y el acoso es otra cosa”.



“Disculpe que se lo diga en esos tonos, porque me imagino usted como caballero que lamentará bastante que a una mujer la anden atosigando de esa forma. Tengo 31 años, el hombre tiene cerca de 70, no sé qué edad tiene, pero me parece de una violencia enorme”, agregó.



Por este motivo, aseveró que llevará a Becker a la Comisión de Ética de la Cámara Baja y agregó que “no descarto ejercer alguna acción personal, porque yo no tengo por qué aguantar un hombre violento, que no tengo ni la más mínima duda de que si pudiera agarrarnos en la calle y sobre todo ahora para hacernos cualquier cosa, porque pensamos distinto, él lo haría”.