Diputadas PDG cuestionan a ministra Marín por no pronunciarse tras críticas a parlamentaria Javiera Rodríguez

Parlamentarias del Partido de la Gente (PDG) cuestionaron el “silencio” de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín. Esto tras las declaraciones del arquitecto y académico de la Universidad Católica, Sebastián Gray, contra la diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano).



La diputada Lilian Betancurt manifestó que “nos parece inaceptable el silencio de la ministra de la Mujer. La violencia política y digital no puede ser ignorada bajo ninguna circunstancia. Emplazamos formalmente a la ministra a dejar la pasividad y actuar con la coherencia institucional que su cargo le exige”.



La diputada Flor Contreras expresó su preocupación por lo sucedido. Sostuvo que “si el Ministerio de la Mujer no es capaz de alzar la voz para defender a una parlamentaria oficialista ante un ataque tan evidente, ¿qué queda para el resto de las mujeres del país? La protección ante la violencia de género debe ser universal, firme y sin cálculos políticos”.



La diputada Rodríguez denunció ante la Pontificia Universidad Católica al académico. Gray reposteó una fotografía de la parlamentaria que fue tomada durante la Parada Militar y señaló que: “Una estaca le atraviesa la cabeza”.



Tras esta situación, la parlamentaria del Partido Republicano anunció que decidió “denunciar formalmente ante la UC las expresiones del académico Sebastián Gray hacia mi persona. La crítica política es legítima; las amenazas, la justificación de agresiones y los insultos son otra cosa. Me reservo también el derecho a ejercer acciones legales”.