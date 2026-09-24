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Independencia: Enfrentamiento entre bandas rivales terminó con disparos contra una parroquia

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles, y se habrían originado en un inmueble conocido popularmente como el “edificio sin ley”. A raíz de la balacera, al menos dos personas resultaron heridas, y tres sujetos fueron detenidos.

Leonardo Medina
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Independencia: Enfrentamiento entre bandas rivales terminó con disparos contra una parroquia

Momentos de tensión se vivieron la noche de este miércoles en la comuna de Independencia, tras registrarse un enfrentamiento a tiros entre bandas rivales en las inmediaciones de una parroquia.

Según informó 24 Horas, los hechos se habrían originado en un inmueble, conocido como “edificio sin ley”. 

Pese a que en un principio se pensaba que lo sucedido era una encerrona, las cámaras de seguridad permitieron establecer otra hipótesis. 

En las imágenes se aprecia que varios sujetos salieron del edificio para reunirse con otras personas. Uno de los grupos habría intentado realizar una “quitada” de droga. Lo anterior desencadenó en una balacera entre dos vehículos.

La persecución inició en el “edificio sin ley” y se extendió hasta los alrededores de Plaza Chacabuco, en cercanías de una parroquia, según el citado medio. Durante este trayecto, se habrían registrado más de 10 disparos, y uno de ellos impactó en la iglesia.

Dos heridos y tres detenidos

A raíz de la balacera, dos personas resultaron heridas. Una de ellas fue trasladada al Hospital San José, tras recibir un impacto en el tórax.

Las autoridades realizaron allanamientos en dos inmuebles vinculados con los heridos. En uno de estos operativos se logró la detención de un individuo, quien mantenía cantidades importantes de droga y armas blancas.

En total, fueron detenidos tres sujetos. Estos corresponden a dos ciudadanos ecuatorianos y un ciudadano dominicano.

Source Texto: La Nación/Foto: 24 Horas
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