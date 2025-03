Diputado Alessandri y Ministerio de Seguridad: “Si se la farrean, no lo vamos a perdonar”

El diputado Jorge Alessandri (UDI), integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, abordó los desafíos del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.



En conversación con Radio Pauta, Alessandri sostuvo que “es primera vez que en una ley de un ministerio ponemos que va a ser un ministerio de coordinación, que le va a poder pedir bases de datos a las distintas entidades que se relacionan con seguridad, como Aduanas, Migraciones, Servicio de Impuestos Internos (…) Nunca un ministerio había tenido capacidad legal de darle instrucción a otro”.



El parlamentario manifestó que “están implementando el Ministerio de Seguridad en la peor crisis de seguridad conocida en Chile, por lo tanto, si se la farrean, si meten operadores políticos, si se saltan la Alta Dirección Pública (ADP), si no incentivan y motivan al Estado a coordinarse, finalmente lo vamos a recordar por siempre como alguien que tuvo una tremenda oportunidad (…) no se lo vamos a perdonar. No me refiero a la oposición, sino que la ciudadanía no se lo va a perdonar”.



En cuanto a la designación de Luis Cordero como titular de este nuevo ministerio, Alessandri no mostró reparos y dijo que “traer a alguien nuevo ahora, evidentemente que no era una buena idea”.



Añadió que Cordero “en toda la parte legal da garantías. Ha mostrado seriedad (…) parecía ser de los pocos en el Gobierno que de verdad tenía manejo de cómo funcionaba la administración del Estado”.



Por otro lado, el diputado criticó la gestión del Estado ante nuevas amenazas. “Adaptarse de ser un país seguro del robo de gallina a un país donde el narco y el crimen organizado está operando, por supuesto que requiere instituciones nuevas, fuertes y ágiles”, precisó.