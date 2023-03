Diputado Winter por exclínica Sierra Bella: “La veo en condiciones de funcionar con muy pocos arreglos”

El diputado de Convergencia Social (CS), Gonzalo Winter, junto a la consejera regional María Eugenia Puelma, la concejala de Santiago Dafne Concha, dirigentes y vecinos visitaron la exclínica Sierra Bella.

La Municipalidad de Santiago, liderada por la alcaldesa Irací Hassler (PC), está en proceso de adquirir el edificio para habilitarlo como la primera clínica municipal del país.

La transacción fue paralizada por Contraloría por acusaciones de sobreprecio, y el Conservador de Bienes Raíces de Santiago no ha inscrito la venta por la diferencia entre el avalúo fiscal de casi $2.000 millones y el monto a pagar por el recinto, que serían $8.200 millones.

Además de la Contraloría, la cesión está siendo investigada por la Fiscalía Centro Norte, y en una diligencia se incautó el vale vista con el que se pretendió comprar la ex clínica tras una querella presentada por los diputados Johannes Kaiser y Juan Irarrázaval, del Partido Republicano.

En ese marco, este jueves, Winter (CS) señaló en la instancia que “los parlamentarios que han hecho estos requerimientos en Contraloría tienen un rol fiscalizador, que es un rol que yo respeto. Yo también en mi rol fiscalizador vine a observar, porque hay cosas que yo no entiendo por mi falta de expertise en la materia”.

En la misma línea, evitó referirse a “las tasaciones ni los precios, porque no tengo las herramientas para tasar al ojo una clínica, y si yo les dijera cuál es el precio que a mí me parece por lo que he visto sería una absoluta irresponsabilidad de mi parte”.

“Yo quería entender y observar con mis propios ojos algo que yo como abogado no tenía las herramientas para comprender, que es la diferencia entre comprar un inmueble que puede servir para una clínica y comprar un inmueble que cuenta con resoluciones sanitarias para realizar operaciones quirúrgicas”, afirmó.

El diputado afirmó que “aquí hay una clínica, es real, que yo la veo en condiciones de funcionar con muy pocos arreglos, es un lugar que hace tres años no se utiliza y requiere un montón de asuntos. Lo que yo vi es muy superior a lo que yo he visto en los Cesfam de mi distrito”.

“He visto una urgencia apremiante y angustiante respecto a las instalaciones de la salud pública, de la atención primaria y Cesfam en todo mi distrito. Yo he visto médicos que almuerzan en las escaleras, he visto casas reconvertidas en Cesfam. He visto trabajadores de la salud atendiendo a gente en el pasillo”, sostuvo.