Directora del INDH: “Vimos la necesidad de evaluar las estrategias de seguridad”

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, entregó detalles respecto al informe anual del organismo, donde se aborda lo ocurrido en dictadura y se incorporan temas “sobre los que no había una visión desde la perspectiva de los derechos humanos”.



Contreras informó este lunes que el 21% de las víctimas de desaparición forzada fueron encontradas y el 10,3% de las causas judiciales culminó con sentencias.



En esta línea, manifestó que pese al “horror y gravedad de los crímenes cometidos, persisten deudas en el camino que emprendió el país para conseguir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.



En el documento se refieren a los 50 años desde el Golpe de Estado y al actuar del Estado de Chile en materia de justicia. De esta forma, se concluye que el 73% de las recomendaciones están parcialmente cumplidas o pendientes de cumplimiento.



Además, el informe aborda las adopciones irregulares ocurridas en el país entre los años 60 y 90. Al respecto, la directora del INDH señaló que “no existen los mecanismos para la restitución de las víctimas a sus familiares de origen”.



Asimismo, se incluye un capítulo denominado “Violencias y vulneraciones de derechos humanos en las regiones centro-sur de Chile” en el cual se analiza la seguridad personal de sus habitantes, incluyendo el derecho a la propiedad, libertad religiosa, entre otros aspectos.



“El derecho a la seguridad personal es condición habilitante para el ejercicio y disfrute de otros derechos”, subrayó Contreras.



En ese sentido, apuntó a que “vimos la necesidad de evaluar las estrategias de seguridad desde la perspectiva del derecho a la seguridad”.



Por otro lado, el informe verificó el cumplimiento de las 300 recomendaciones sobre el actuar de las fuerzas policiales desde 2011. En el documento se indica que un 55,5% de las recomendaciones del INDH en esta materia están pendientes de cumplimiento y en el 33,3% de los casos existe un cumplimiento parcial.



Al respecto, Contreras acotó que se “requiere avanzar considerablemente en la adecuación de la conducta policial a los estándares internacionales de derechos humanos y en el establecimiento efectivo del control del poder civil sobre las policías”.



Respecto a la crisis educacional en la Región de Atacama, la directora del INDH comentó que una “niña que sale este año de cuarto medio, en la conversación me dijo que no asistía a clases desde octavo básico. Nunca asistió a clases durante la educación media. Es gravísima la situación que vive la educación pública en nuestro país”.