“El karma por no venir a Chile”: Usuarios trolean a Taylor Swift por tragarse un insecto en pleno concierto

La cantante estadounidense Taylor Swift protagonizó una inusual situación durante una de sus presentaciones de su gira “The Era Tour”, la cual recorrerá diferentes países de Latinoamérica entre los que Chile destaca como uno de los perdedores.

Según un registro viralizado en redes sociales, en medio de un show en Chicago durante la noche del 4 de junio, la artista pausó brevemente el show para toser, acción que no pasó desapercibida. Tras la situación, la cantante explicó qué fue lo que sucedió: “Lo siento, me tragué un insecto, qué estúpido”, reveló entre risas.

“Delicioso. Oh dios, ¿Hay alguna posibilidad de que ninguno de ustedes haya visto eso?”, consultó a modo de broma a los asistentes. “Esto volverá a suceder esta noche. Hay tantos insectos. Hay 1.000 de ellos”, agregó.

Pero no fue tan solo un hecho aislado, ya que durante su presentación la artista sufrió algunas fallas técnicas en los inicios de su show, de hecho, los fanáticos no podían oír su voz. Como era de esperar, la situación no pasó desapercibida por una cuenta de fans chilenos, quienes no olvidaron la exclusión de Chile en la gira.

“El karma es un micrófono fallando por no venir a Chile”, escribieron en Twitter.