Elecciones 2026: Metro, trenes y buses de zonas aisladas serán gratuitos para facilitar el voto

En cuanto a los servicios urbanos de EFE, el Tren Limache-Puerto y los servicios de EFE Central y EFE Sur estarán operativos dentro del plan de gratuidad.

Eduardo Córdova
El Gobierno dispuso un plan especial de transportes para este domingo con el fin de garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a voto, incorporando gratuidad en Metro y EFE y un aumento histórico de buses en Santiago.

Tal como en elecciones anteriores, el Metro y EFE serán gratuitos, junto con los principales servicios ferroviarios y todo el transporte subsidiado en zonas rurales.

Además, se habilitarán 2.695 servicios gratuitos en zonas aisladas y rurales, sumando tanto los habituales como los extraordinarios dispuestos para la jornada.

Servicios Rurales y Aislados:

Para las elecciones 2025 se implementarán 1.696 servicios especiales (terrestres, marítimos y lacustres) financiados con más de 509 millones de pesos, que junto a los 999 servicios habituales completarán los 2.695 servicios gratuitos del día.

– EFE Valparaíso:
El Tren Limache-Puerto será gratuito, iniciará su operación a las 7:00 AM, tendrá intervalos de 12 minutos y contará con trenes dobles.

– Buses urbanos regulados: Se activarán planes especiales con horarios extendidos. Por ejemplo:
Buses en Valparaíso: inicio a las 7:00 AM.
Buses en Concepción: inicio a las 7:30 AM.
Buses en Temuco: inicio a las 7:30 AM.

Elecciones en Nueva Zelanda y Australia: Jara queda en primer lugar y Kaiser segundo
