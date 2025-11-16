Home Nacional "elecciones en nueva zelanda y australia: jara queda en primer lug..."

Elecciones en Nueva Zelanda y Australia: Jara queda en primer lugar y Kaiser segundo

A raíz de la diferencia horaria, ambos países ya completaron el cierre de mesas para la elección presidencial, donde la candidata oficialista del Partido Comunista, Jeannette Jara, obtuvo el primer lugar.

Eduardo Córdova
A raíz de la diferencia horaria, Nueva Zelanda y Australia ya completaron el cierre de mesas para la elección presidencial, donde la candidata oficialista del Partido Comunista, Jeannette Jara, obtuvo el primer lugar en ambos países.

Según las cifras preliminares reportadas por Mega, el segundo puesto lo alcanzó Johannes Kaiser, abanderado del Partido Nacional Libertario. Más atrás quedaron José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (UDI).

Mira los resultados en Nueva Zelanda

Franco Parisi: 83 votos (7,01%)
Jeannette Jara: 653 votos (55,13%)
Marco Enríquez-Ominami: 11 votos (0,93%)
Johannes Kaiser: 166 votos (14,02%)
José Antonio Kast: 123 votos (10,39%)
Eduardo Artés: 9 votos (0,76%)
Evelyn Matthei: 112 votos (9,46%)
Harold Mayne-Nicholls: 27 votos (2,28%)
Nulos: 1
Blancos: 0

Mira los resultados en Australia

Jeanette Jara: 859 votos (45,17%)
Johannes Kaiser: 322 votos (16,94%)
José Antonio Kast: 299 votos (15,72%)
Evelyn Matthei: 268 votos (14,09%)
Franco Parisi: 91 votos (4,78%)
Harold Mayne-Nicholls: 31 votos (1,63%)
Marco Enríquez-Ominami: 18 votos (0,95%)
Eduardo Artés: 14 votos (0,74%)
Nulos: 19
Blancos: 1

Estas cifras son preliminares y deberán ser confirmadas por el Servel una vez que cierren todas las mesas del país, programado para las 18:00 horas en Chile.

Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

