Embajador de EEUU en Chile responde a Boric: “Líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió al Presidente Boric luego que este último criticara a los líderes internacionales que apoyaron a Donald Trump por la captura y detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan”, expresó el Mandatario el martes en su cuenta de X.

En la misma publicación, Judd, quien recientemente presentó sus credenciales, respondió diciendo: “Todos los que vivimos en este hemisferio somos responsables de protegerlo. Este es ‘nuestro’ hemisferio”.

Los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas de nuestro vecindario común”, escribió también.