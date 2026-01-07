Home Nacional "embajador de eeuu en chile responde a boric: “líderes que debiera..."

Embajador de EEUU en Chile responde a Boric: “Líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante”

Brandon Judd respondió al Mandatario en la publicación donde cuestionó que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Embajador de EEUU en Chile responde a Boric: “Líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió al Presidente Boric luego que este último criticara a los líderes internacionales que apoyaron a Donald Trump por la captura y detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan”, expresó el Mandatario el martes en su cuenta de X.

En la misma publicación, Judd, quien recientemente presentó sus credenciales, respondió diciendo: “Todos los que vivimos en este hemisferio somos responsables de protegerlo. Este es ‘nuestro’ hemisferio”

Los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas de nuestro vecindario común”, escribió también.

Boric: “Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles” a Trump “sólo se humillan”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
¿Cómo llegar al Monumento Natural La Portada?...

El Monumento Natural La Portada, ubicado al norte de Antofagasta, es uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos del norte grande, destacado por su imponente arco de roca frente al océano Pacífico y por su valor geológico y paisajístico dentro del desierto costero.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: ruta de murales urbanos...

Recorre Santiago a través de sus murales y descubre cómo el arte transforma los barrios en historias vivas, donde cada obra refleja identidad, memoria y creatividad en las calles de la ciudad.

Leer mas
Viajes
¿Qué hacer en Santiago?: Lugares para acampar en la Re...

Escaparse de la ciudad y dormir bajo las estrellas es posible sin recorrer grandes distancias. A pocos kilómetros de la capital, existen diversas alternativas ideales para desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de la naturaleza.

 

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/