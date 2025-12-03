Embajador de EEUU en Chile valora reunión con Jeannette Jara

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, valoró la reunión sostenida este miércoles con la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, instancia desarrollada en la vivienda del diplomático en Las Condes.

Según consignó 24Horas, tras cerca de 45 minutos, Judd usó sus redes sociales para entregar una declaración respecto al encuentro con la abanderada.

“Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa”, sostuvo.

Valoró también el “diálogo abierto” que ambos países deben mantener, considerando todas las “fuerzas democráticas” en Chile.

“Para Estados Unidos, es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en los Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades“, sentenció.