Embajadores de países puerta de entrada a la Antártica realizaron histórica visita a isla Rey Jorge

En un hito histórico para la cooperación científica internacional, los embajadores en Chile de Sudáfrica, Nueva Zelandia y Australia, junto a diplomáticos de la Cancillería de Chile culminaron una intensa visita de tres días al continente blanco en una expedición organizada y coordinada por el Instituto Antártico Chileno (Inach). La visita hasta la isla Rey Jorge, permitió a los diplomáticos conocer de primera fuente el trabajo que se desarrolla en el corazón del ecosistema antártico.

Los y las representantes diplomáticos – quienes visitaban la Antártica por primera vez – pernoctaron en la mayor base científica de Chile, la estación “Profesor Julio Escudero” del Inach. Además, cumplieron una nutrida agenda que incluyó el recorrido por las bases “King Sejong” de Corea, “Eduardo Frei” de la Fuerza Aérea de Chile, y la Capitanía de Puerto de la Armada de Chile, todas ubicadas en la isla.

Andrew Martin, embajador de Australia en Chile, apuntó que “llegamos a la Antártica gracias a Inach, y fue mi primera vez, debo decir que fue realmente increíble. Esos días nos trataron muy bien, excelente. Hemos tenido la posibilidad de visitar otras estaciones cercanas, así como de ver a todos los animales del sector, y los glaciares, fue magnífico”. Asimismo, Martin, subrayó que la visita fue muy relevante, porque en un mundo muy complejo es esencial que las puertas de entrada al Continente Blanco puedan colaborar y trabajar en conjunto.

“Pasamos unos días muy interesantes aprendiendo del trabajo científico que realiza Chile y particularmente Inach en base Escudero. Nueva Zelandia también es un país puerta a la Antártica, y este tipo de naciones también tienen una responsabilidad importante porque facilitamos el acceso al Continente Blanco y tenemos los desafío de manejar el flujo de gente, y asegurar la logística, que estando en isla Rey Jorge me pude dar cuenta su relevancia para mantener todas las operaciones”, añade Daniela Rigole, embajadora de Nueva Zelandia en Chile.

Destacó también que las ciudades puertas comparten intereses y desafíos con un gran potencial de cooperación. “Antes de salir en viaje hasta la Antártica participamos de un seminario sobre las ciudades puerta en Punta Arenas. Compartimos experiencias, necesidades y poder aprender uno del otro, pensando en la oportunidad de colaborar, y sin duda hacerlo de forma mas sustentable en torno a los desafíos de hoy”.

A su vez, George Mongemanyene, embajador de Sudáfrica en Chile, añadió que “haber estado en Antártica fue muy especial. Doy las gracias al Instituto Antártico Chileno y a su director por poder efectuar esta expedición, ya que fue mi primera visita al continente blanco. Las ciudades puertas de entrada deben jugar un rol fundamental. Como ciudades debemos dedicarnos a proteger este continente, y trabajar en el incremento de la cooperación entre naciones, y sin duda a fortalecer la investigación científica de calidad en este continente”.

La delegación pudo observar de cerca los glaciares Nelson y Collins, así como la biodiversidad marina de la zona, siendo las islas Shetlands del Sur una de las áreas más dinámicas para la observación del cambio climático. Asimismo, los embajadores se reunieron con algunos investigadores del Programa Nacional de Ciencia Antártica (procien), profundizando en los proyectos de vanguardia que Chile lidera en este territorio.

En otro hito de cooperación internacional, este viaje hasta el continente blanco se realizó en colaboración con la Fuerza Aeroespacial de Colombia, quienes pusieron a disposición vuelo de ida y retorno desde Antártica, en línea con la habitual asistencia mutua entre países que usan Punta Arenas como acceso al territorio.

¿Qué son las ciudades puertas a la Antártica?

Cinco lugares del mundo permiten acceder por aire o mar al continente antártico. Ellas son Magallanes, Ushuaia, Hobart, Christchurch y Ciudad del Cabo, las que se presentan como espacios claves que articulan ciencia, logística, diplomacia, educación y turismo en torno al Continente Blanco. La cooperación sinérgica entre estas ciudades permite el intercambio de buenas prácticas y la mejora conjunta de todo el sistema.

La delegación fue liderada por Andrés López, subdirector técnico del Inach, e incluyó a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, como Juan Anibal Barría (representante de Cancillería en Magallanes), Juan Enrique Loyer (Director de la División de Asuntos Antárticos de la Cancillería de Chile) y Josefa Arce, de la misma División.