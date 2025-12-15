Home Vanguardia "emilia dides borró publicación durante jornada electoral tras crí..."

Emilia Dides borró publicación durante jornada electoral tras críticas: Explicó por qué la eliminó

La ex Miss Chile recibió cuestionamientos por parte de algunos usuarios, después de una historia que compartió tras el primer cómputo de la segunda vuelta presidencial.

Leonardo Medina
Emilia Dides borró publicación durante jornada electoral tras críticas: Explicó por qué la eliminó

Varios famosos se pronunciaron este domingo durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, jornada que dejó como nuevo Presidente electo a José Antonio Kast, quien se impuso con un 58,16% de los votos frente a Jeannette Jara (41,84%). 

Una de las figuras que se manifestó durante la jornada electoral fue la ex Miss Chile, Emilia Dides, quien compartió una historia de Instagram, tras el primer cómputo del balotaje. 

“Hoy es Chile”, escribió la modelo, junto a una bandera de Chile. Sin embargo, el spot causó controversia, debido a que varios usuarios interpretaron el mensaje como una señal de posicionamiento político. 

“¿Eres votante de Kast? Te me caíste, chao”, “pedirle apoyo a los gays/Apoyar al presidente que odia a los gays”, “una seguidora menos” y “me decepcionaste”, fueron algunos de los comentarios que recibió. 

A raíz de las críticas, Dides decidió eliminar la publicación, y posteriormente, la artista comentó un post del medio Prensa Chilena y explicó por qué borró la historia.

“Solo puse que hoy es Chile porque son las elecciones jajaja, no me refería a nada más. Nunca publico nada de política en redes sociales por esto mismo. Lqm 🇨🇱”, expresó Emilia.

Source Texto: La Nación/Foto: X/Aton
Leonardo Medina

