Home Nacional "empresarios tras reunión con kast en lima: “este será un año clav..."

Empresarios tras reunión con Kast en Lima: “Este será un año clave para ambos países”

Guillermo Ferreyros, presidente del Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP), destacó que “Chile y Perú son las economías más sólidas de la región y este será un año clave para ambos países. Esperamos que las nuevas administraciones promuevan una visión de largo plazo y que faciliten la inversión privada, para que desde el empresariado podamos seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de ambos lados de la frontera. Hoy son más de 24.000 millones de dólares de inversiones totales, y vemos aún mucho potencial”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Empresarios tras reunión con Kast en Lima: “Este será un año clave para ambos países”

El Presidente electo, José Antonio Kast, inició este miércoles su agenda en Lima con un desayuno junto a empresarios peruanos y chilenos. En la cita, los asistentes coincidieron en que “este será un año clave” para ambos países.

El encuentro fue organizado por la Cancillería peruana y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), y reunió a 50 líderes empresariales de sectores como comercio, minería, agroindustria y energía.

Según Emol, Kast se reunió con el Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP) para intercambiar visiones sobre desafíos y oportunidades económicas.

Guillermo Ferreyros, presidente del CEChP capítulo Perú, destacó que “Chile y Perú son las economías más sólidas de la región y este será un año clave para ambos países. Esperamos que las nuevas administraciones promuevan una visión de largo plazo y que faciliten la inversión privada, para que desde el empresariado podamos seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de ambos lados de la frontera. Hoy son más de 24.000 millones de dólares de inversiones totales, y vemos aún mucho potencial”.

Durante la reunión se abordaron temas como migración y gestión fronteriza, competencia agrícola, minería y minerales críticos, cooperación energética y seguridad ciudadana.

Los empresarios coincidieron en la necesidad de avanzar hacia soluciones conjuntas que fortalezcan la integración productiva y reduzcan costos.

También subrayaron la urgencia de priorizar inversiones en infraestructura y recuperar la integración Tacna-Arica, que hasta 2019 registraba 7 millones de cruces anuales.

De acuerdo con el mismo medio, con posterioridad, el Mandatario electo se reuniría con su par peruano, José Jerí, para abordar temas como habilitar un corredor humanitario regional que facilite el retorno a Venezuela de migrantes en situación irregular.

Se trata de una de las principales banderas políticas de Kast y una promesa de su campaña presidencial.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Reportan incendio forestal en ladera sur del cerro San...

Bomberos informó que se trata de fuego de mediana extensión de pastos y arbustos, con peligro de propagación.

Leer mas
Nacional
Squella: “El Presidente Boric no va a perder la oportu...

El presidente del Partido Republicano, en conversación con T13 Radio, dijo que el Mandatario “no va a perder la oportunidad de equivocarse en la conducción internacional de Chile. Uno tiene que ser especialmente sensible y delicado con las declaraciones. No solo el Presidente, sino que en general todas las personas que pueden tener algún grado de incidencia en cuál es la respuesta que Estados Unidos tiene, o cuál es la predisposición que Estados Unidos tiene con Chile”.

Leer mas
Nacional
Isapres iniciarán devolución masiva de excedentes: Rev...

El proceso se llevará a cabo durante este mes, y los montos en cuestión se devuelven porque pertenecen al afiliado y, de acuerdo a la normativa, las Isapres deben devolverlos anualmente si no han sido utilizados en copagos o prestaciones adicionales.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
2
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/