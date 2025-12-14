En diversas ciudades de Chile: adherentes celebran el triunfo de José Antonio Kast

Los adherentes de José Antonio Kast comenzaron a salir de manera acotada a las calles de distintas ciudades, luego de confirmarse su triunfo en la elección presidencial, para manifestar celebraciones principalmente a bordo de vehículos.

En Plaza Italia, punto que marca el límite entre Santiago y Providencia, hasta ahora solo se ha observado el paso de automóviles tocando bocinas, sin concentraciones masivas, recogió Radio Biobío.

Cabe recordar que, debido a la remodelación del sector, la plaza donde tradicionalmente se realizan celebraciones permanece cerrada, lo que ha limitado la presencia de personas en el lugar.

🇨🇱 | Chilenos celebran la derrota de la izquierda y el triunfo de José Antonio Kast como nuevo presidente del país. pic.twitter.com/FygZ7s58r3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 14, 2025

En la Alameda, también se han registrado vehículos con ocupantes celebrando, replicando el mismo patrón de manifestaciones móviles.

Un mayor número de personas se reunió en el exterior de la estación Manquehue de la Línea 1 del Metro, donde decenas de adherentes festejan, tanto a pie como en automóviles.

A las afueras del comando de Kast, ubicado en avenida Presidente Errázuriz, en Las Condes, los simpatizantes entonan la canción “Te Vas” de Américo, en medio de las celebraciones.

Adherentes de Kast también se congregaron en Viña del Mar, donde se desarrollan festejos tras el triunfo frente a Jeanette Jara.

En Concepción, decenas de personas se reunieron en la Plaza de Armas, mientras otros celebraban recorriendo la ciudad en sus vehículos.

En Pucón también se registraron celebraciones, replicando escenas similares a las observadas en otras ciudades del país.

La misma situación se reportó en la plaza de Osorno y en Puerto Montt, en la región de Los Lagos, donde adherentes salieron a festejar el resultado electoral.