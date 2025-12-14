Home Nacional "en diversas ciudades de chile: adherentes celebran el triunfo de ..."

En diversas ciudades de Chile: adherentes celebran el triunfo de José Antonio Kast

En Plaza Italia, punto que marca el límite entre Santiago y Providencia, hasta ahora solo se ha observado el paso de automóviles tocando bocinas, sin concentraciones masivas, recogió Radio Biobío.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
En diversas ciudades de Chile: adherentes celebran el triunfo de José Antonio Kast

Los adherentes de José Antonio Kast comenzaron a salir de manera acotada a las calles de distintas ciudades, luego de confirmarse su triunfo en la elección presidencial, para manifestar celebraciones principalmente a bordo de vehículos.

En Plaza Italia, punto que marca el límite entre Santiago y Providencia, hasta ahora solo se ha observado el paso de automóviles tocando bocinas, sin concentraciones masivas, recogió Radio Biobío.

Cabe recordar que, debido a la remodelación del sector, la plaza donde tradicionalmente se realizan celebraciones permanece cerrada, lo que ha limitado la presencia de personas en el lugar.

En la Alameda, también se han registrado vehículos con ocupantes celebrando, replicando el mismo patrón de manifestaciones móviles.

Un mayor número de personas se reunió en el exterior de la estación Manquehue de la Línea 1 del Metro, donde decenas de adherentes festejan, tanto a pie como en automóviles.

A las afueras del comando de Kast, ubicado en avenida Presidente Errázuriz, en Las Condes, los simpatizantes entonan la canción “Te Vas” de Américo, en medio de las celebraciones.

Adherentes de Kast también se congregaron en Viña del Mar, donde se desarrollan festejos tras el triunfo frente a Jeanette Jara.

En Concepción, decenas de personas se reunieron en la Plaza de Armas, mientras otros celebraban recorriendo la ciudad en sus vehículos.

En Pucón también se registraron celebraciones, replicando escenas similares a las observadas en otras ciudades del país.

La misma situación se reportó en la plaza de Osorno y en Puerto Montt, en la región de Los Lagos, donde adherentes salieron a festejar el resultado electoral.

Boric llamó a Kast: “Mis felicitaciones, porque ha obtenido un triunfo claro”
Source Texto: La Nación / Foto: Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Boric llamó a Kast: “Mis felicitaciones, porque ...

El Mandatario sostuvo que “quiero que sepas que como Presidente y prontamente expresidente, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria”, sostuvo, haciendo énfasis en la necesidad de una transición “muy ordenada, respetuosa”.

Leer mas
Nacional
Este día asume José Antonio Kast como Presidente de Ch...

En relación con la duración de los periodos, los diputados ejercerán funciones hasta 2030, mientras que los senadores electos permanecerán en sus cargos hasta 2034, conforme al sistema de renovación parcial del Senado.

Leer mas
Nacional
José Antonio Kast es el Presidente electo de Chile...

El candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano logra un 59,83% de los votos en este balotaje y se transforma en el Presidente electo de Chile. La abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, obtiene un 40,17% de los sufragios. La distancia porcentual no varió tras el primer cómputo entregado por el Servicio Electoral (Servel).

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/