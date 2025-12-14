Este día asume José Antonio Kast como Presidente de Chile tras ganar la elección

El triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial activa el calendario institucional, que establece el 11 de marzo de 2026 como la fecha en que el nuevo Mandatario asumirá el cargo, junto con los parlamentarios electos en los comicios de noviembre.

De acuerdo con la normativa vigente, la ceremonia de cambio de mando se realizará el 11 de marzo de 2026, jornada en la que José Antonio Kast asumirá oficialmente como Presidente de la República.

Ese mismo día asumirán también los parlamentarios electos en las elecciones legislativas del pasado 16 de noviembre, iniciando un nuevo periodo en el Congreso Nacional.

Junto al nuevo Mandatario, el 11 de marzo de 2026 tomarán posesión de sus cargos 155 diputados y 23 senadores, quienes resultaron electos en las últimas elecciones parlamentarias.

En relación con la duración de los periodos, los diputados ejercerán funciones hasta 2030, mientras que los senadores electos permanecerán en sus cargos hasta 2034, conforme al sistema de renovación parcial del Senado.

El mandato presidencial de José Antonio Kast se extenderá igualmente hasta el año 2030, según lo establece la Constitución.

Fechas de las próximas elecciones en Chile

El calendario electoral contempla nuevas votaciones en 2028 y 2029. El 29 de octubre de 2028 se realizarán las elecciones de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

En caso de ser necesaria una segunda vuelta para gobernadores regionales, esta se efectuará el 26 de noviembre del mismo año. Posteriormente, en 2029, se desarrollarán las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.

En esa instancia se elegirá nuevamente al Presidente de la República, además de los diputados y la mitad del Senado, correspondiente a las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

De esta manera, con la victoria de José Antonio Kast ya definida, el proceso de transición institucional queda marcado por el 11 de marzo de 2026 como la fecha clave para el inicio del próximo periodo presidencial en Chile.