Esto se sabe de la tragedia que enluta a Algarrobo: hay cuatro fallecidos y un estadounidense entre ellos

Carabineros y la Municipalidad de Algarrobo entregaron nuevos antecedentes sobre la tragedia ocurrida este lunes en una playa de la comuna, hecho que dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas un ciudadano estadounidense.

Según información difundida por Radio Biobío, el hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas en la playa Grande Mirasol, ubicada en el litoral de la Región de Valparaíso.

Los primeros antecedentes indican que una mujer fue arrastrada por el mar, lo que generó un intento inmediato de rescate.

Su pareja ingresó al agua para ayudarla. Posteriormente, otras tres personas también entraron al mar con la intención de colaborar.

El intento de rescate terminó en tragedia. Cuatro personas murieron en el lugar, mientras que el hombre que intentó salvar a su pareja logró ser auxiliado.

El sobreviviente fue trasladado al Hospital de San Antonio, donde permanece recibiendo atención médica.

Relato del sobreviviente

El capitán Rafael Ramírez Vallejos, comisario de la Tercera Comisaría de Algarrobo, explicó que la declaración del hombre hospitalizado permitió reconstruir la secuencia de los hechos.

El oficial señaló que gracias a su testimonio “pudimos ya obtener información clara” sobre lo ocurrido.

También detalló que el sobreviviente “pudo darnos ya la versión de lo sucedido. Ocurrió que a eso de las 19:00 horas su pareja, su polola, había sido arrastrada por las olas del mar. Él ingresa al mar con la finalidad de ayudarla y salvarla, a la misma vez que las otras tres personas que están fallecidas también ingresan a la playa con la finalidad de poder ayudar“.

El capitán agregó que el resultado del intento de rescate fue fatal. Según explicó, “estas cuatro personas fallecidas, y el pololo de ella lesionado, hospitalizado ahora en el Hospital de San Antonio”.

Aclaración sobre las víctimas

El capitán Ramírez aclaró además que las primeras informaciones sobre la presencia de un menor entre las víctimas eran incorrectas.

El oficial afirmó con claridad que “(Lo) descartamos por completo ya, definitivamente. No hay ninguna participación de algún menor de edad y esta es la versión por lo menos oficial que entrega una de las víctimas de este hecho”.

También desmintió la existencia de una quinta persona desaparecida. En ese sentido precisó que “ya podemos descartar esa información y son estos cuatro cuerpos que podemos señalar, que son los cuatro fallecidos, los dos hombres y dos mujeres fallecidas, (de procedencia) de Puerto Montt, y una persona norteamericana (de EEUU)”.

Declaraciones del alcalde de Algarrobo

El alcalde de Algarrobo, Marco González, respaldó lo señalado por Carabineros y explicó el origen de la confusión inicial.

Según indicó, el error se produjo porque un testigo que llamó al número de emergencias mencionó la presencia de una menor.

El jefe comunal señaló que el testigo “individualizaba que había una menor. No es así”, por lo que esa información fue descartada posteriormente.

La autoridad agregó que “la que cayó fue la pareja, que hoy está fallecida. Lamentablemente, hay cuatro víctimas fatales, dos mujeres, dos hombres”.

El alcalde también confirmó la nacionalidad de las víctimas. En ese sentido señaló que “y hoy estamos lamentando esta situación con cuatro personas fallecidas: tres chilenos, un estadounidense, y hoy se recupera en el Hospital de San Antonio la persona que ya ha entregado la información fidedigna de lo que sucedió a las 19:00 horas en nuestras playas de Algarrobo”.

Además, enfatizó que las tres personas que ingresaron al mar para ayudar no tenían relación entre sí ni con la pareja afectada.

Finalmente informó que la PDI realiza las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos antes de su traslado al Servicio Médico Legal.

El alcalde explicó que “en este momento está trabajando la PDI -Policía de Investigaciones- con los cuerpos para constatar y hacer el levantamiento como corresponde para que se los pueda llevar el Servicio Médico Legal (SML) hasta el hospital de San Antonio”.