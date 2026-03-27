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Estudiante  que atacó mortalmente a inspectora en Calama anunció su agresión por redes sociales

Según informó Chilevisión, el atacante fue identificado -aunque su nombre se mantiene en reserva- y logró ser reducido en flagrancia dentro del establecimiento. Tiene 18 años y cursa su último año de estudios en el recinto educacional.

Patricia Schüller Gamboa
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Estudiante  que atacó mortalmente a inspectora en Calama anunció su agresión por redes sociales

El estudiante de cuarto medio del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, Región de Antofagasta, que asesinó con un arma blanca a una inspectora del establecimiento y dejó gravemente heridas a otras cuatro personas, habría anunciado su ataque a través de redes sociales.

Según informó Chilevisión, el atacante fue identificado -aunque su nombre se mantiene en reserva- y logró ser reducido en flagrancia dentro del establecimiento. Tiene 18 años y cursa su último año de estudios en el recinto educacional.

El testimonio de otros estudiantes que presenciaron el ataque da cuenta de que el victimario habría ingresado encapuchado. Preguntó por la ubicación de la directora de 59 años, quien es, de momento, la única víctima fatal.

Tras ser reducido, se confirmó que portaba una serie de armas cortopunzantes y líquido acelerante.

Luego de ser identificado, rápidamente se difundió que el joven de 18 años compartió una serie de imágenes en redes sociales. Estas daban cuenta de su intención de cometer el ataque.

Fotos con cuchillos y una serie de animaciones sangrientas son algunas de las publicaciones que dejó ver en su perfil de Instagram. Este se llenó de amenazas e insultos en los comentarios por parte de otros usuarios.

Otra de las pruebas que maneja personal policial es un video que él mismo habría publicado en su canal de YouTube bajo el nombre de “Ataque en el instituto Lazaeta”, el que fue dado de baja por la plataforma.

Crimen de inspectora: Presidente Kast condena el hecho e instruye a ministras Steinert y Arzola viajar a Calama
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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