Exalcalde de Algarrobo es condenado a 14 años de cárcel por malversación y lavado de activos

El exedil de la comuna, José Luis Yáñez, junto a su pareja Belén Carrasco, quien era tesorera municipal, recibieron la sentencia por una serie de delitos de corrupción cometidos entre los años 2022 y 2023.

Leonardo Medina
El Tribunal Oral en Lo Penal de San Antonio sentenció este jueves a 14 años de cárcel al exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (ex UDI), por malversación de caudales públicos y lavado de activos. 

Yáñez recibió la condena junto a su pareja y extesorera municipal, Belén Carrasco, por una serie de hechos de corrupción cometidos entre los años 2022 y 2023.

En concreto, fueron condenados a 10 años de cárcel por el delito de malversación de caudales públicos, en perjuicio de la Municipalidad de Algarrobo, y a 4 años adicionales por lavado de activos. 

De acuerdo al fallo, estos ilícitos permitieron desviar millonarios recursos fiscales para fines personales.

Además, el tribunal ordenó pagar una multa de 2.309 millones de pesos, equivalente al doble del perjuicio causado, y  una sanción adicional de 200 UTM (13.950.200 pesos) por lavado de activos.

Junto con lo anterior, Yáñez y Carrasco fueron sancionados con inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos; e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante la condena.

Por su parte, Sixto Carrasco, hermano de la extesorera municipal, también fue condenado por el tribunal, al ser declarado cómplice del delito de malversación de caudales públicos, recibiendo una pena de 3 años de presidio; y autor del delito de lavado de activos, que se traduce en una sentencia adicional de 3 años y un día de cárcel.

A la vez, se decretó el mismo tipo de inhabilitación absoluta, y se dictó el pago de una multa de 1.516 millones de pesos por malversación, junto con una sanción de 200 UTM por lavado de activos.

Por último, el tribunal acogió la demanda civil interpuesta en la causa, ordenando a los condenados pagar al Fisco 1.154 millones de pesos por concepto de daño emergente.

Source Texto: La Nación/Foto: Radio Biobío
Leonardo Medina

