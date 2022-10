Exconvencional Grandón por el triunfo del Rechazo: “Yo creo que me morí”

La exconvencional Giovanna Grandón, más conocida como la “Tía Pikachu”, recordó el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre y manifestó sus reparos a “cómo se está llevando” el actual proceso constituyente.

“Yo quedé agotada. Este proceso fue muy largo para mí (…) Trabajamos tanto, porque teníamos esperanzas en este proceso y pensamos que la ciudadanía también estaba atenta, porque todo esto se transmitía, pero la ciudadanía anda tan rápido, viendo otras cosas, que no se enfocó en eso”, dijo la ex integrante de La Lista del Pueblo que se hizo conocida durante el estallido social en el 2019, en Radio ADN.

“Cuando perdimos fue como ¡wow! (sic) Yo creo que me morí. Yo tenía armadas mi banderitas para llevarlas a Plaza Dignidad y repartirlas. Mi hijo me dice ‘perdimos’ y dejo la bandera de lado, apagó las luces y me voy a acostar en silencio”, recordó.

Confesó que “hasta hoy, hay días que no me quiero levantar y no hacer nada y lo único que me hace salir de eso es hacer manualidades, he hecho de todo en la casa, he pintado, he cosido, he arreglado muebles”.

Consultada por una autocrítica, Grandón recordó cuando se colocó el traje de Pikachu: “La única autocrítica que puedo hacer fue haberme puesto el traje en mi hora de almuerzo (…) Yo veo que hicieron el medio escándalo y veo lo que pasa ahora y lo que pasa siempre, entonces uno tiene que tener respeto por otras cosas, a no maltratar, a no mentir, a no robar, que son cosas peores”.

Indicó que al interior del órgano constituyente “conocí lo mejor y lo peor del ser humano, en muchas personas. Me habían dicho que tenía que tener cuero de chancho, que adentro me iba a encontrar con leones, y dije ‘no importa, yo en mi vida me he encontrado con muchas hienas, yo vengo a pelear por lo que yo exigí el 25 de octubre, las demandas sociales’”.

“Yo recibí maltratos, y no solo yo, gente de pueblos originarios recibimos maltrato de un sector, pero del sector que yo creía que eran mis amigos, recibí lo mismo, entonces uno ve caras y no corazones”, lamentó.

Sobre el actual proceso constituyente, la exconvencional admitió que “no tengo ninguna fe en cómo se está llevando el proceso. Primero van a dejar de lado a todos los independientes, y por lo que he visto, quieren dejar el agua fuera, cosas que son fundamentales para la sobrevivencia de los seres humanos, la naturaleza y si ya están limitando cosas que son esenciales, no creo que vaya a buen término esto”

“Démosle tiempo de que hagan cosas, pero si no hacen nada, vamos a dar la pelea y lo he hablado con muchos convencionales”, agregó, enfatizando que “las cosas tienen que cambiar, sobre todo para mejor la vida de las personas, démosle la oportunidad a las personas que puedan vivir y no sobrevivir”.

Cuando se cumplen tres años del estallido social, la dirigente social manifestó que “hoy es un día de reflexión, de que tenemos que volvernos a unir, así como nos unimos ese 25 de octubre (La gran marcha de Chile), donde dijimos basta y nos pusimos en el lugar del otro, eso se ha perdido un poco y más con que ganara el Rechazo”.

Además, la exrepresentante del Distrito 12 apuntó contra el actuar de Carabineros durante las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre, acusando que “ellos no piden disculpas, ellos estaban agrediendo a nuestros niños y después pasó todo lo que pasó”.

“Si hay que pedir disculpas, tenemos que pedirnos disculpas entre todos y volver a llevar a este país adelante, como lo queremos todos, porque nadie quiere destruir el país y que esto se vaya abajo”, complementó.