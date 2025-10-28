Excoreógrafa de Myriam Hernández acusa deuda del equipo de la cantante: “Las disculpas no pagan los sueldos”

Una nueva polémica enfrenta Myriam Hernández, luego de que surgiera otra acusación en contra del equipo de la cantante nacional, por una deuda que seguiría pendiente.

Después de que Claudio Riquelme, primer mánager de la artista, revelara que el equipo de la artista no le ha pagado 5 millones de pesos por una gestión con una municipalidad, ahora la bailarina Ivana Vargas realizó una nueva denuncia en redes sociales.

Mediante sus historias de Instagram, Vargas, excoreógrafa de Hernández, aseguró que no le han pagado por los servicios prestados en una presentación realizada el 2024 en el Movistar Arena.

“Me aburrí. También me dejó de contestar (el teléfono) y me debe Movistar 2024. 18 bailarines + vestuario + sala + mis honorarios. Y las disculpas no pagan los sueldos de mi equipo”, señaló la exparticipante de “Rojo” en su publicación.

El descargo de Ivana Vargas

Posteriormente, CHV Noticias se contactó con Vargas y le consultó por esta situación. En este sentido, la bailarina explicó que “esperé tiempo suficiente para que se armara un plan de pago, pero viendo la cantidad de deudas que tienen, debo ser un eslabón muy pequeño”.

También, mencionó que originalmente la deuda fue con Jorge Saint-Jean, exesposo de Hernández y su antiguo representante. “La deuda fue con Jorge papá, pero Jorge Ignacio está al tanto de esto. Me pidió disculpas y que el área contable se pondría en contacto conmigo, cosa que no pasó. Me dejó de contestar”, sostuvo.

“Trabajé 3 años con el equipo de Myriam y los pagos siempre fueron muy diferidos”, subrayó, agregando que “es lamentable llegar a esta instancia”.