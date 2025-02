“Falta de respeto”: Cuestionan el insólito cierre de The Cult tras recibir solo Gaviota de Plata en Viña 2025

La cuarta noche del Festival de Viña terminó de una manera inesperada. El show de The Cult, la banda británica de Hard Rock encargada de cerrar la jornada, concluyó abruptamente, quedando casi sin reconocimiento.

El grupo subió al escenario de la Quinta Vergara pasadas la 1:00 de la madrugada, con una audiencia reducida debido al masivo éxodo que siguió a la presentación del humorista Juan Pablo López. Para contrarrestar la poca asistencia, la organización optó por mover a los espectadores presentes hacia el palco, intentando dar la impresión de mayor concurrencia.

Sin embargo, el desenlace resultó aún más extraño. Tras interpretar su última canción, la banda abandonó el escenario mientras los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda intentaban medir la reacción del público sobre la posibilidad de otorgarles un premio. Ante la tibia respuesta, decidieron cerrar la transmisión y pasar al detrás de escena.

Minutos después, la señal volvió a la Quinta Vergara, donde los animadores reaparecieron junto a Billy Duffy, quien ya se había cambiado de vestuario. Con algo más de entusiasmo, el público pidió la Gaviota de Plata, que el guitarrista recibió visiblemente incómodo, con los brazos cruzados y mostrando cierto desagrado.

No dudó en expresar su molestia: “¿Esto es de plata? Creo que hay algo mejor”, insinuando que debían entregarles la Gaviota de Oro. Acto seguido, los animadores dieron por finalizada la transmisión, dejando a los espectadores sorprendidos.

El incidente generó indignación tanto en el público presente como en redes sociales. Usuarios criticaron duramente la desorganización y la manera en que se entregó el premio: “Qué vergüenza lo que acaba de pasar con The Cult.

No puedo creer que los cortaran de esa manera”; “The Cult, la banda con mayor trayectoria del Festival, los ponen a altas horas de la noche y les entregan la Gaviota de la manera más ordinaria posible”; “Impresentable la falta de respeto y desorganización de esta kermesse llamada Festival de Viña”.

Otros cuestionaron el por qué no recibieron la Gaviota de Oro: “Mega, ¿cómo tanta falta de respeto? ¿Cómo no les entregan la Gaviota de Oro y además la de Plata se la dan de mala manera?”. También hubo críticas por la escasa audiencia: “Qué lástima que hay tan poca gente en la Quinta. Se están perdiendo a la legendaria The Cult”; “Merecían tener la Quinta Vergara llena. Más encima la hora, una falta de respeto total”.

ORGANIZACIÓN SE REFIERE AL TEMA

Al finalizar la jornada, la organización del Festival de Viña evitó hacer declaraciones sobre el polémico cierre de la noche anglo y rockera. Daniel Merino, director ejecutivo del evento, se limitó a decir: “Estoy muy cansado, quiero descansar”.

Alex Hernández, responsable de la dirección general del festival, también se negó a comentar. Por su parte, Alfredo Bizarro, director de entretenimiento de la productora Bizarro, ofreció una breve respuesta: “Yo estaba viendo la parte artística, no escuché nada.

Vine a hablar con The Cult y me estaba despidiendo de ellos. Estaba pauteado así, la banda quería tocar su set completo, ellos habían pedido un premio”. Además, intentó justificar la situación: “Los artistas anglo no siempre entienden el tema de pedir la Gaviota. Este es el único festival en el mundo que entrega premios así, hay que tener la mente abierta”.