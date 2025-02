Incubus triunfa en Viña 2025 llevándose gaviota de plata y oro: Hicieron un show contundente y de alto nivel

La cuarta noche del Festival de Viña 2025 se enfocó en el rock en inglés y la apertura estuvo a cargo de Incubus, banda californiana que debutó en el evento y que llega a Chile en plena actividad, en un anuncio sorpresivo.

Desde el comienzo de la transmisión televisiva, se notó el ambiente rockero. Poleras negras, chaquetas de cuero y mezclilla, junto a accesorios con tachas, dominaron entre el público, reflejando la apuesta del Festival por distintos nichos cada noche. Este viernes, por ejemplo, estará dedicado a la música urbana. En la previa, la playlist de música envasada incluyó a Guns N’ Roses, Black Sabbath e Iron Maiden, entre otros.

Los animadores, vestidos de negro (igual que gran parte del jurado), animaron al público con un saludo musical que repetía “¡rock!”. Al mencionarse el nombre de Incubus, el “Monstruo” bramó en señal de entusiasmo.

La jornada agotó las entradas de galería y plateas golden y general. Sin embargo, se notaron claros en las plateas preferenciales. El público asistente en su mayoría era adulto y menor de 30 años, con algunos que llegaron justo a tiempo para ver el primer número.

Incubus salió a escena bajo los aplausos del “Monstruo”. En su actual alineación, la banda mantiene su núcleo original con Brandon Boyd (voz), Mike Eizinger (guitarra) y Joe Pasillas (batería), sumando a Nicole Row (bajo) y Chris Kilmore (teclados). Tras una introducción instrumental, arrancaron con Megalomaniac, poniendo de pie a los asistentes. Esto es rock and roll, señores.

El arranque fue potente con Wish You Were Here y Anna Molly, dos de sus temas más clásicos, confirmando su solidez en vivo tras años de giras.

El show destacó por el aprovechamiento de las nuevas pantallas de la Quinta Vergara. Las visuales psicodélicas fueron un atractivo extra, resaltando en todo su esplendor.

La calidad de la banda se mostró en cada detalle. Boyd mantiene su voz en buena forma, aunque ha ajustado algunos fraseos debido al paso del tiempo. Su entrega escénica sigue intacta, dejándose llevar por el ritmo. Eizinger, por su parte, mantiene su enfoque en los timbres, logrando un sonido envolvente solo con su guitarra. Nicole Row aprovechó al máximo el rango tonal de su bajo, moviéndose con fluidez por distintas tesituras.

El público respondió con entusiasmo a Sick Sad Little World, y la banda sorprendió con Come Together, el clásico de The Beatles. Como habían adelantado en la rueda de prensa, la han incluido en sus setlists desde 2023 simplemente por gusto, tocándola con fidelidad al sonido del Abbey Road. “Esa canción nos gusta a todos, nos habría encantado haberla escrito”, comentó Boyd en conversación con Culto. El “Monstruo” la coreó con fuerza, reflejando el impacto duradero de los Beatles en Chile.

El set continuó con Are You In?, enlazado con un fragmento de In The Air Tonight de Phil Collins. La interpretación de Boyd convenció, y Joe Pasillas replicó con precisión el legendario fill de batería.

Luego vinieron The Warmth y Pardon Me, tocada con precisión a la versión de estudio. Sin pausas, siguió Nice To Know You, antes de que los animadores subieran para entregar la Gaviota de Plata. Aunque Boyd parecía confundido con el momento, finalmente la recibió Nicole Row.

El clamor del público llevó a la entrega de la Gaviota de Oro, esta vez para el guitarrista Mike Eizinger. “I love seagulls, thank you (me encantan las gaviotas, gracias)”, bromeó Boyd antes del cierre con Drive.

Incubus celebra en su gira el aniversario de Morning View (2001), álbum que interpretarán completo en abril en el Movistar Arena. Sin embargo, en Viña optaron por un set más equilibrado, adaptado a un festival.

A pesar de ser una sorpresa en la programación, su debut en Viña 2025 se recordará como uno de los momentos más memorables. En televisión, el impacto fue menor, con un rating online de 22,3 puntos y un peak de 25,5.