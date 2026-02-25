Home Nacional "foto oficial de kast: cuestionan legalidad por escudo en banda pr..."

Foto oficial de Kast: cuestionan legalidad por escudo en banda presidencial

De acuerdo con información de Mega, la imagen, que debe estar lista antes del cambio de mando para ser distribuida en oficinas públicas desde el 11 de marzo, fue cuestionada por el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica.

Patricia Schüller Gamboa
En las últimas horas se ingresó a la Contraloría General de la República una denuncia contra el retrato oficial del Presidente electo, José Antonio Kast, difundido el martes por su equipo, y cuya controversia surge por el escudo nacional que aparece en la banda presidencial.

Según explicó, la inclusión del escudo contraviene la Ley 2.597, cuyo artículo 2° establece que “la Banda Presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán: azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la del borde inferior”.

“Ninguno de ellos ha incluido este escudo”

En entrevista con el citado medio, Rendón afirmó que “si la ley se preocupó de regular este asunto (…) y no se incluyó en ella ningún otro elemento como el escudo nacional, es por algo, y tiene que ser respetada. Todos los presidentes, desde la recuperación de la democracia (…) ninguno de ellos ha incluido este escudo”.

El abogado solicitó que la Contraloría oficie a la Presidencia para detener la impresión de la fotografía, advirtiendo que “esa es la medida para evitar el mal uso de recursos públicos (…) imaginémonos todas las reparticiones públicas del país donde va una de esas fotografías que finalmente puede ser estimada ilegal”.

A modo de conclusión, Rendón señaló que “lo más correcto sería que la Oficina del Presidente Electo tomara la decisión de enviar una nueva fotografía que se ajuste al texto de la ley, demostrando un apego (…) que sería una muy buena señal respecto a lo que puede ser su gobierno”.

Comparte esta noticia
5
