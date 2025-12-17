Francisca García-Huidobro aborda su salida de Mega y confirma llegada a Chilevisión: “Es real”

Tras confirmarse su renuncia a Mega, Francisca García-Huidobro alzó la voz en sus redes sociales y se refirió a su salida del canal, además de anunciar su nueva casa televisiva.

Cabe recordar que la señal del grupo Bethia reveló este martes que la animadora decidió poner fin a su contrato, detallando que dejará de pertenecer al canal a partir del próximo viernes 26 de diciembre.

“Le agradecemos el entusiasmo, el cariño y el compromiso que entregó en cada uno de los proyectos de los que formó parte”, manifestaron desde Megamedia.

Las palabras de García-Huidobro

Bajo este contexto, la comunicadora se pronunció en sus historias de Instagram para hablar de su renuncia. A la vez, y tal como indicaban diferentes rumores, dio a conocer que regresará a Chilevisión.

“Bueno, ¿qué decir? Sobre lo que ha salido en la prensa. Es cierto, es verdad, efectiva mi renuncia a Mega a partir del 26 de diciembre, que es mi último capítulo de Only Fama”, sostuvo.

Acto seguido, comentó que “no me parece educado hablar de mis próximos proyectos que sí son en Chilevisión, eso es real”.

“Tengo que estar hasta el 26 en el Mega, pienso que el mínimo respeto con mi empleador actual es tener el mejor ánimo y la mejor disposición para terminar las labores que me quedan en Mega”, añadió.

En la misma línea, señaló que “así que después de que salga de Mega, creo que va a ser el momento de hablar y contar, que no hay tanto mucho que contar en realidad”.

“Decirle que fue una situación fome, para mí, en el sentido de renunciar, nunca lo había hecho, pero tengo mis razones, Mega las entendió y yo agradezco mucho la oportunidad”, cerró.