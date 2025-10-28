“Fue chocante, uno no entiende…”: Paulina Nin entrega detalles del robo que sufrió en su casa en Paine

Paulina Nin entregó detalles sobre el robo que sufrió el pasado viernes en su casa en Paine, cuando delincuentes, mientras el domicilio estaba vacío, ingresaron a su hogar y sustrajeron su vehículo junto a otros objetos.

En el matinal de TVN, “El Medio Día”, la animadora se refirió a lo ocurrido e indicó que “fue chocante, uno no entiende. Llegas a tu casa y no puedes abrir el portón, asustada porque no entiendes. Empecé a tiritar y llamé a un carabinero amigo mío. Él llamó a las autoridades”.

“Esas imágenes son de los supuestos ladrones. Esa gente pasó a la hora, llegaron en un colectivo, se esconden de las cámaras, se tapan las caras, para que no los tomen. Pasan por fuera de mi casa y a los tres minutos, van a arrancando en mi auto”, añadió.

Asimismo, la comunicadora mencionó que “es tan chocante entrar, ver toda tu casa dada vuelta, todo en el suelo. Abrieron hasta la puerta del horno. Les pregunté a los carabineros, por qué se metieron en el horno. Me dicen que buscan joyas, platas, armas y de repente, si alguien esconde droga”.

El descargo de Paulina Nin

“Entrar a tu pieza, y encontrar que revisaron el velador, las almohadas, levantaron el colchón. Pensarían que yo tenía escondida plata debajo del colchón”, sostuvo.

Nin, además, confesó que “mi temor más grande al entrar era que no veía a mis perros chicos y estaban escondidos. Después aparecieron, cuando no los veía, pensé que se los habían llevado. Es como si te violaran, porque tocan tus cosas, estaba todo en el suelo. Si uno no lo da a conocer, esto va a seguir. Todas las imágenes me las facilitaron vecino, no las autoridades”.

Luego, realizó un duro descargo por la delincuencia en nuestro país, manifestando que “estamos todos siendo víctimas de gente que quiere que le tengamos miedo. Yo no tengo miedo. Lamentablemente, voy a tener que vivir como en un campo de concentración y no es la manera de vivir”.

“Estoy hasta aquí de ver que todos los días, en todos los canales, hay desgracias. Estamos cabreados, estamos hasta aquí”, remarcó.