“Fuerza Chile”: Pedro Pascal reacciona a cambio de mando y comparte publicación en contra de Kast

Pedro Pascal se pronunció este miércoles en sus redes sociales y reaccionó al cambio de mando de nuestro país, que marcó el inicio del mandato de José Antonio Kast como Presidente.

A través de su cuenta de Instagram, el famoso actor chileno publicó una serie de infografías, relacionadas con el peligro que correrían los derechos reproductivos de las mujeres en el nuevo Gobierno.

Asimismo, el protagonista de “The Mandalorian” adjuntó el mensaje “Fuerza, Chile” en la descripción del post.

Respecto a las infografías, en ellas se puede leer: “Activistas por los derechos de las mujeres advierten que el país podría enfrentar un importante retroceso. Pero los movimientos en todo Chile dicen que seguirán luchando para proteger los derechos reproductivos”.

“Alrededor de 500.000 mujeres marcharon en el Día Internacional de la Mujer 2026, mostrando un fuerte apoyo a la igualdad de género y los derechos reproductivos”, añade.

También, en las imágenes se plantea que “Kast se ha opuesto durante mucho tiempo al derecho al aborto. Anteriormente votó en contra de la ley del aborto de 2017 y apoya volver a una prohibición total”.

“Estas protecciones limitadas se introdujeron en 2017 después de décadas de prohibición total”, sostiene.

“Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo. Grupos de derechos de las mujeres en Chile están dando la voz de alarma mientras el ultraconservador presidente Kast se prepara para asumir el cargo”, concluye.