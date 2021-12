Galli y testimonio de imputado por atentado a Hinzpeter: “Ratifica lo que hemos dicho durante años”

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió este miércoles a la confesión que se dio a conocer de Francisco Solar respecto al fallido atentado contra el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.



Según un testimonio que dio a conocer La Tercera, Solar aseguró enviar un paquete con dinamita a las oficinas a la oficina de Hinzpeter en Quiñenco, empresa matriz del Grupo Luksic, y que alcanzó a ser desactivado por el GOPE de Carabineros.



Además, también se adjudicó una explosión ocurrida en la 54° Comisaría de Huechuraba, que dejó cinco uniformados heridos. Ambos hechos ocurrieron el 25 de julio de 2019.



De acuerdo a la publicación, el acusado aseguró que decidió atacar el cuartel policial “como un gesto de venganza por el asesinato de la compañera Claudia López en septiembre de 1998”.



En tanto, indicó que Hinzpeter fue su blanco tanto por la “estela de represión” que dejó en su cargo ministerial y por su rol en la frustrada investigación del Caso Bombas de 2011, donde Solar y otros trece acusados quedaron en libertad y fueron indemnizados por el fisco. En dicha causa, el imputado acusó haber sido “objeto de delirios represivos” por parte del secretario de Estado.



Una vez revelada la declaración, Galli afirmó en un video que “esta confesión de Francisco Solar ratifica lo que hemos dicho durante años de personas que estuvieron dispuestas a colocar artefactos explosivos que estaban destinados a matar a otros chilenos y además artefactos explosivos colocados para contribuir al ambiente de violencia que vivió nuestro país luego del 18 de octubre de 2019″.



Destacó que la confesión se da “gracias a la investigación llevada adelante por el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, y las áreas especializadas de Carabineros del OS9 que permitieron obtener toda la evidencia que forzara a Francisco Solar a confesar su participación en los hechos”.



“La colocación de artefactos explosivos es el delito más grave que se puede cometer en nuestro país porque está destinado no solo a matar personas sino que a causar temor en la población. Y por eso mismo nosotros vamos a seguir impulsando este tipo de investigaciones”, indicó.



Galli hizo alusión al Caso Bombas de 2011, remarcando que “aunque los tribunales de justicia en algunas ocasiones consideren que la prueba no es suficiente para inculpar, eso no implica la inocencia de los involucrados, implica que no hay pruebas suficientes para inculparlos”.



“En este caso Francisco Solar y Mónica Caballero están inculpados de graves delitos y esperamos que la investigación lleve a su condena y que cumplan con su responsabilidad”, complementó.



Solar y otra involucrada, Mónica Caballero, están en prisión preventiva desde 2020 por los delitos de envío y colocación de artefactos explosivos, homicidio frustrado y daños calificados.



Anteriormente, ambos habían cumplido una condena de 4 años en España por la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, hecho ocurrido el 2013.