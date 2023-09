Gobernador del Biobío declaró ante Fiscalía por convenios con fundaciones

El gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, declaró ante el Ministerio Público en el marco de las investigaciones que se están realizando por convenios presuntamente irregulares entre el Estado y fundaciones.



Poco antes de las 9 horas de este martes, Díaz arribó hasta el edificio de la Fiscalía Regional del Biobío, donde antes de ingresar señaló a la prensa que “vengo a colaborar como lo he hecho desde el primer día, a responder todas y cada una de las preguntas que se me hagan, en la medida que sean de conocimiento mío. Voy a prestar toda la colaboración posible”.



El pasado 20 de septiembre, el Ministerio Público informó que el gobernador figuraba como imputado en las indagatorias de tres casos relacionados a transferencias irregulares de fundaciones: arista Lencería, ONG Red Cultivarte y otros convenios.



Sobre el Caso Lencería, en el que está involucrada Camila Polizzi, excandidata a alcaldesa de Concepción, y los hermanos Diego y Sebastián Polanco, se investigan eventuales delitos de fraude al Fisco.



A esto se suma el traspaso por $279 millones de manera directa a la ONG Red Cultivarte de Coronel, que es de propiedad de la exasesora comunicacional de Díaz en periodo de campaña y cuñada del alcalde de esa comuna, Boris Chamorro.



En esa línea, el gobernador también tiene la calidad de imputado en otra arista identificada como “otros convenios”, en la que aún no detalla qué instituciones están involucradas.



Díaz se mantiene como testigo en otros cuatro casos, entre ellos la investigación a la Fundación Bonhomía, el Club del Adulto Mayor de Coronel y de Horizonte Ciudadano, en el que se indaga el traspaso de 380 millones de pesos.



Por último, tiene la calidad de querellante en la investigación para aclarar la asignación de recursos a la Fundación Mi Hermano Asuncionista.