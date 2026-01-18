Home Nacional "gobierno confirma 15 fallecidos en la región del biobío por incen..."

Gobierno confirma 15 fallecidos en la región del Biobío por incendios forestales

Previamente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, había informado de un fallecido en Bulnes, región de Ñuble, lo que, hasta el momento, elevaría a 16 la cantidad de víctimas fatales.

Leonardo Medina
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó la mañana de este domingo que al menos 15 personas han fallecido en la Región del Biobío, producto de los incendios forestales que afectan al sur del país. 

En un punto de prensa donde se entregó un balance de la situación, el ministro Cordero indicó que “además del fallecido el día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la Región del Biobío”.

La emergencia se registra en las regiones del Ñuble y Biobío, en las cuales se decretó estado de catástrofe. 

“Las alertas de evacuación son claves para que las personas las cumplan una vez que las reciben, especialmente por la forma y modo en que se está desarrollando el incendio. En consecuencia, lo que podemos informar hasta ahora es que son personas que han sido encontradas en el lugar del despliegue del incendio”, comentó el secretario de Estado. 

También, mencionó que están al tanto de la zona exacta en que se produjeron los decesos, pero explicó que “por razones de prudencia, nosotros no la vamos a transmitir públicamente, porque la policía se encuentra trabajando en estos momentos”.

Previamente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, había confirmado una víctima fatal en Bulnes, región de Ñuble, lo que, hasta el momento, elevaría a 16 la cantidad de víctimas fatales.

Las autoridades manifestaron que el balance puede variar en las próximas horas, conforme avancen las labores de emergencia.

Presidente Boric decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío por incendios forestales 
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
