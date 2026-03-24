Gobierno de Kast no apoyará candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas

El Gobierno informó este martes que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta, Michelle Bachelet, como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas hecha en conjunto con Brasil y México.

En un comunicado, la Cancillería sostuvo que “hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

“Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”, añadió.

“Con todo, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”, se indicó.