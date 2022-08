Gonzalo la Carrera: “Estoy orgulloso de quedar solo, Jesucristo también quedó solo”

El diputado Gonzalo de la Carrera, que en la mañana de este miércoles manifestó a través de su cuenta de Twitter que la situación vivida el martes en la Cámara Baja se debió a “un tongo”, volvió a reiterar su postura en el matinal “Tu Día” de Canal 13.



El parlamentario, independiente exrepublicano, insistió en que recibió pechazos de parte del diputado y vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda (PR), pero al ser consultado de por qué todas las bancadas condenaron su actitud y no le creen su versión, respondió que “me quedé solo, estoy orgulloso de quedarme solo, Jesucristo también se quedó solo”.



Agregó que sus colegas no le creen “por conveniencia… aquí hay mucho fariseismo. Si actúa así el vicepresidente de la Cámara, ¿qué queda para el resto de los chilenos? Nadie practica la presunción de inocencia, nadie esperó para emitir declaraciones la divulgación del video, todos actuaron en caliente”.



“¿Por qué no me prestan ropa? Porque hay una elección el 4 de septiembre muy importante para Chile, mejor tomar una posición para bajar los ánimos, porque fue un incidente y en el fondo nadie quiso esperar lo que corresponde en un proceso”, agregó.



Aseveró que los parlamentarios dijeron “‘tenemos que salir a rasgar vestiduras ahora’ y eso fue lo que hicieron y eso es parte de la vida. Yo estoy defendiendo ideas de libertad, también es muy importante que si las autoridades atropellan a un ciudadano, yo sentí que mis derechos estaban siendo vulnerados” poder defenderse.



De la Carrera, analizando el video liberado por la Cámara, añadió que Sepúlveda le dio un “cabezazo” y acusó a los periodistas del matinal de tener una agenda para descalificarlo.