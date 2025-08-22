Home Nacional "grau sobre críticas a su llegada a hacienda: “todas estas c..."

Grau sobre críticas a su llegada a Hacienda: “Todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo”

El nuevo titular de la cartera participó este viernes de la conmemoración del centenario del Banco Central.

Patricia Schüller Gamboa
El nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), participó este viernes de la conmemoración del centenario del Banco Central.

En la ocasión, se refirió a los cuestionamientos de la oposición por su llegada a la cartera tras la renuncia de Mario Marcel.

La actividad se llevó a cabo en las dependencias del ente rector y marcó el debut del nuevo equipo económico tras el cambio de gabinete realizado este jueves.

Según consignó Cooperativa, antes de participar en el evento, Grau conversó con la prensa y admitió sentirse “contento de partir mis actividades públicas en esta celebración. Ahora recién estaba trabajando con los (nuevos) equipos del Ministerio de Hacienda”.

En relación a las críticas sostuvo que “todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo. Con todos los parlamentarios hemos tenido un excelente trabajo legislativo en conjunto. Ustedes conocen los proyectos de ley que hemos aprobado, en todos ellos hemos tenido que construir mayorías tanto con el oficialismo como con la oposición”.

“El país sabe de mi trabajo y estoy seguro que va a seguir siendo tan positivo en el caso de Hacienda”, indicó.

La actividad también contó con la participación del nuevo ministro de Economía, Álvaro García (PPD), quien destacó los desafíos que asumirá al mando de esa cartera; y con la presencia del extitular de Hacienda, Mario Marcel.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

