Guía completa para viajar de Chile a Brasil: requisitos y consejos

Viajar de Chile a Brasil es una experiencia inolvidable que combina playas paradisíacas, selvas tropicales, ciudades vibrantes y una de las culturas más alegres del mundo.

Desde Río de Janeiro hasta la Amazonía, el país ofrece una diversidad única de paisajes, sabores y música.

En esta guía de La Nación te presentamos toda la información necesaria sobre requisitos, documentos, transporte y recomendaciones para planificar un viaje seguro, divertido y lleno de encanto.

Además, este recorrido te permitirá conectar con algunos de los lugares turísticos de Chile antes de cruzar la frontera hacia el gigante sudamericano.

Documentos necesarios para viajar a Brasil

Antes de iniciar tu viaje, asegúrate de contar con todos los documentos exigidos por las autoridades migratorias brasileñas:

Cédula de Identidad o Pasaporte: Los ciudadanos chilenos pueden ingresar a Brasil con su cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte. Sin embargo, este último puede facilitar trámites en hoteles y aeropuertos.

Requisitos sanitarios y consideraciones actuales

Aunque las restricciones sanitarias por Covid-19 han disminuido, es recomendable mantenerse informado antes de viajar.

Certificado de vacunación: Algunas aerolíneas pueden solicitarlo, especialmente si realizas escalas internacionales.

Vacuna contra la fiebre amarilla: Altamente recomendada si viajas al norte o la Amazonía brasileña.

Seguro médico internacional: Es aconsejable contar con uno que cubra emergencias o asistencia médica durante tu estancia.

Opciones de transporte: cómo llegar a Brasil desde Chile

La conexión entre Chile y Brasil es amplia, con distintas opciones que se adaptan a tu presupuesto y tipo de viaje.

Viaje en avión

La forma más cómoda y rápida. Desde Santiago hay vuelos directos hacia São Paulo, Río de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre y Salvador de Bahía, operados por Latam Airlines, Gol Linhas Aéreas y Sky Airline.

Dato viajero: Comprar con antelación y elegir fechas fuera de temporada alta (marzo-junio o septiembre-noviembre) puede reducir notablemente los costos.

Viaje en bus

Una alternativa económica para quienes buscan aventura y paisajes. Hay rutas terrestres que conectan Santiago, Puerto Montt o Iquique con Foz de Iguazú, São Paulo y Curitiba, aunque los trayectos pueden ser largos (más de 30 horas).

Ventaja: Permite disfrutar del cambio de paisajes desde los lugares turísticos de Chile hasta el verde exuberante de Brasil.

Viaje en auto particular

Perfecto para los amantes de la carretera. Documentación del vehículo: Cédula verde, SOAPEX (Seguro Obligatorio para vehículos extranjeros) y permiso notarial si el vehículo no está a tu nombre.

Recomendación: El paso fronterizo más utilizado es Chuy – Chuy, entre Uruguay y Brasil, o Paso de Jama – Corumbá, si viajas por el norte.

Río de Janeiro (Imagen: Worldpackers)

Aduanas y qué puedes llevar contigo

Cumplir las normas aduaneras te evitará problemas al ingresar a territorio brasileño.

Alimentos: No se permite ingresar frutas, verduras, carnes o productos frescos sin declarar.

Consejo práctico: Declara siempre los artículos de alto valor y guarda las boletas de compra por si son requeridas en la aduana.

Consejos útiles para tu viaje

Planificación y preparación

Reserva con anticipación: Hoteles, vuelos y excursiones, especialmente si viajas en verano o durante el Carnaval.

Hoteles, vuelos y excursiones, especialmente si viajas en verano o durante el Carnaval. Cambio de dinero: La moneda oficial es el real brasileño (BRL) . Aunque algunos lugares turísticos aceptan dólares, conviene cambiar dinero en casas de cambio o bancos.

La moneda oficial es el . Aunque algunos lugares turísticos aceptan dólares, conviene cambiar dinero en casas de cambio o bancos. Clima y vestimenta: El clima varía según la región: tropical en el norte, templado en el sur. Lleva ropa ligera, protector solar y calzado cómodo.

Seguridad y salud

Zonas seguras: En grandes ciudades como Río o São Paulo, evita exhibir objetos de valor en lugares concurridos.

En grandes ciudades como Río o São Paulo, evita exhibir objetos de valor en lugares concurridos. Vacunas: Además de fiebre amarilla y Covid-19, considera la antitetánica si realizas actividades al aire libre.

Además de fiebre amarilla y Covid-19, considera la antitetánica si realizas actividades al aire libre. Asistencia médica: Contrata un seguro de viaje que cubra emergencias, ya que la atención médica privada puede ser costosa.

Viajar de Chile a Brasil es la oportunidad perfecta para disfrutar de la diversidad cultural y natural más vibrante de Sudamérica.

Desde las playas de Copacabana hasta las cataratas de Iguazú, pasando por la selva amazónica y la arquitectura colonial de Salvador, este recorrido une algunos de los lugares turísticos de Chile y Brasil más espectaculares del continente.

Si además aprovechas para conocer los lugares turísticos de Chile antes de cruzar la frontera, tu viaje será aún más completo y memorable.