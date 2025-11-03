Guía completa para viajar de Chile a Bolivia: requisitos y consejos

Viajar de Chile a Bolivia es una experiencia única que permite descubrir paisajes imponentes, culturas milenarias y una conexión profunda con la historia andina.

Desde el altiplano hasta el majestuoso Salar de Uyuni, este viaje ofrece la oportunidad de conocer una de las regiones más auténticas de Sudamérica, más allá de los lugares turísticos de Chile.

En esta guía, encontrarás toda la información sobre requisitos, documentos, transporte y recomendaciones para disfrutar de tu travesía de manera segura y organizada.

Documentos necesarios para viajar a Bolivia

Antes de partir, asegúrate de cumplir con los documentos exigidos por las autoridades migratorias bolivianas:

Cédula de Identidad o Pasaporte: Los ciudadanos chilenos pueden ingresar a Bolivia con su cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte. No obstante, llevarlo puede agilizar trámites en hoteles o aeropuertos.

Visa: No se requiere visa para visitas turísticas de hasta 90 días.

Permiso para menores de edad: Si viajas con niños o adolescentes que no están acompañados por ambos padres, se exige un permiso notarial.

Consejo: Guarda copias digitales de todos tus documentos en tu correo o en la nube, por seguridad.

Requisitos sanitarios y consideraciones actuales

Aunque las restricciones sanitarias internacionales se han relajado, siempre es importante revisar los requisitos antes de viajar.

Certificado de vacunación: Puede solicitarse en algunos puntos de ingreso o vuelos internacionales.

Declaración jurada de salud: En ciertos casos, las autoridades migratorias pueden pedirla al momento de cruzar la frontera.

En ciertos casos, las autoridades migratorias pueden pedirla al momento de cruzar la frontera. Seguro médico internacional: Altamente recomendable, especialmente si planeas visitar regiones de gran altura como La Paz o el Salar de Uyuni.

Tip: Consulta los sitios oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y Migración Bolivia antes de tu partida para confirmar los protocolos actualizados .

Opciones de transporte: cómo llegar a Bolivia desde Chile

Viajar desde Chile a Bolivia ofrece distintas alternativas, dependiendo del punto de partida y del tipo de experiencia que busques.

Viaje en avión

Es la opción más rápida y práctica. Existen vuelos directos desde Santiago a La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, operados por aerolíneas como Latam Airlines, Amaszonas y Boliviana de Aviación.

Dato viajero: Los vuelos con escala en Iquique o Arica suelen tener precios más económicos.

Viaje en bus

Ideal para los aventureros que disfrutan del trayecto y los paisajes del altiplano. Desde Arica o Iquique existen servicios regulares hacia La Paz, Oruro y Cochabamba.

Ventaja: Durante el recorrido podrás admirar vistas espectaculares de los Andes y el Lago Titicaca.

Viaje en auto

Perfecto para quienes desean flexibilidad y recorrer varios destinos.

Documentación del vehículo: Cédula verde, SOAPEX (Seguro Obligatorio de Accidentes para vehículos extranjeros) y permiso notarial si el vehículo no está a tu nombre.

Recomendación: Los pasos fronterizos más utilizados son Tambo Quemado (desde Arica) y Pisiga-Colchane (desde Iquique).

Aduanas y qué puedes llevar contigo

Conocer las normas aduaneras te permitirá evitar demoras o inconvenientes al ingresar a Bolivia.

Alimentos: No se permite ingresar frutas, verduras, carnes o productos frescos sin declarar.

Bebidas y tabaco: Puedes ingresar hasta 3 litros de licor y 10 paquetes de cigarrillos.

Puedes ingresar hasta 3 litros de licor y 10 paquetes de cigarrillos. Efectos personales: Tus artículos de uso personal no pagan impuestos; sin embargo, los productos nuevos o electrónicos de alto valor pueden ser revisados.

Consejo práctico: Declara los productos que transportes y conserva los comprobantes de compra de los artículos más costosos.

Consejos útiles para tu viaje

Planificación y preparación

Reserva con anticipación: Hoteles, tours y transporte, especialmente si planeas visitar Uyuni o el Lago Titicaca.

Cambio de dinero: La moneda oficial es el boliviano (BOB). Aunque algunos lugares aceptan pesos chilenos o dólares, conviene cambiar dinero en casas de cambio autorizadas.

La moneda oficial es el . Aunque algunos lugares aceptan pesos chilenos o dólares, conviene cambiar dinero en casas de cambio autorizadas. Clima y vestimenta: Bolivia tiene grandes contrastes: La Paz puede ser fría incluso de día, mientras que Santa Cruz es cálida y húmeda.

Seguridad y salud

Vacunas recomendadas: Además de la vacuna contra el Covid-19, se aconseja la de fiebre amarilla si viajas a zonas tropicales.

Altura: En ciudades como La Paz o Potosí, la altitud puede superar los 3.600 metros. Descansa el primer día, bebe abundante agua y evita esfuerzos físicos intensos.

En ciudades como La Paz o Potosí, la altitud puede superar los 3.600 metros. Descansa el primer día, bebe abundante agua y evita esfuerzos físicos intensos. Seguro de viaje: Contrata uno que cubra emergencias médicas y asistencia en zonas de altura.

Viajar de Chile a Bolivia es una aventura que combina naturaleza extrema, cultura viva y tradiciones ancestrales.

Desde el Salar de Uyuni hasta el Lago Titicaca, descubrirás alg unos de los lugares turísticos de Chile y Bolivia más impresionantes del continente.

Planifica con tiempo, viaja informado y disfruta de una experiencia inolvidable en el corazón de los Andes.