Guía completa para viajar de Chile a Argentina: requisitos y consejos

Viajar de Chile a Argentina es una experiencia emocionante que combina paisajes majestuosos, cultura vibrante y una gastronomía que enamora. Desde la Cordillera de los Andes hasta las pampas argentinas, cruzar la frontera entre ambos países es una oportunidad para descubrir destinos únicos y vivir nuevas aventuras.



En esta guía completa para viajar de Chile a Argentina, encontrarás información actualizada sobre los documentos, requisitos, transporte y consejos prácticos que te ayudarán a planificar un viaje seguro y sin contratiempos.

Documentos necesarios para viajar a Argentina

Antes de comenzar tu travesía, asegúrate de tener todos los documentos al día. Los requisitos son sencillos, pero imprescindibles:

Cédula de Identidad o Pasaporte: Los ciudadanos chilenos pueden ingresar a Argentina con su cédula vigente, aunque llevar el pasaporte facilita ciertos trámites en hoteles o aeropuertos.

Los ciudadanos chilenos pueden ingresar a Argentina con su cédula vigente, aunque llevar el pasaporte facilita ciertos trámites en hoteles o aeropuertos. Visa: No se requiere visa para estadías turísticas inferiores a 90 días.

No se requiere visa para estadías turísticas inferiores a 90 días. Permiso para menores de edad: Si viajas con niños o adolescentes sin ambos padres, necesitarás un permiso notarial de viaje.

Consejo: Lleva copias digitales de tus documentos y guárdalas en la nube o en tu correo electrónico por seguridad.

Requisitos sanitarios y consideraciones post pandemia

Si bien las restricciones por Covid-19 se han flexibilizado, aún es recomendable informarse antes de viajar.

Certificado de vacunación: Puede ser solicitado en algunos pasos fronterizos o vuelos internacionales.

Puede ser solicitado en algunos pasos fronterizos o vuelos internacionales. Test PCR o antígenos: Algunas aerolíneas o destinos pueden exigirlos en períodos de alta alerta sanitaria.

Algunas aerolíneas o destinos pueden exigirlos en períodos de alta alerta sanitaria. Declaración jurada de salud: Verifica en los sitios oficiales si es requerida al momento de tu viaje.

Tip: Consulta siempre la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o de Migraciones Argentina para conocer los protocolos más recientes.

Opciones de transporte: cómo llegar a Argentina desde Chile

Viajar entre ambos países es sencillo y existen distintas alternativas dependiendo del presupuesto, el tiempo y el tipo de experiencia que busques.

Viaje en avión

La forma más rápida y cómoda.

Hay vuelos diarios desde Santiago hacia Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Bariloche, operados por aerolíneas como Latam, Sky Airline y JetSmart.

Dato viajero: Comprar pasajes con antelación y aprovechar las temporadas bajas (abril-junio o septiembre-noviembre) puede reducir significativamente el costo.

Viaje en auto

Ideal para quienes disfrutan de la libertad de la ruta y los paisajes cordilleranos.

Documentación del vehículo: Cédula verde y permiso notarial si el auto no está a tu nombre.

Cédula verde y permiso notarial si el auto no está a tu nombre. Seguro obligatorio: Debe tener cobertura en Argentina (SOAPEX).

Debe tener cobertura en Argentina (SOAPEX). Recomendación: Revisa los pasos fronterizos más convenientes, como Los Libertadores, Pino Hachado o Cardenal Samoré, y su estado antes de viajar.

Paso Los Libertadores (Imagen: Aton)

Viaje en bus

Una alternativa económica y panorámica. Existen servicios diarios entre Santiago y ciudades argentinas como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

Ventaja: Durante el recorrido podrás disfrutar de vistas únicas de la cordillera y los valles andinos.

Aduanas y qué puedes llevar contigo

Al cruzar la frontera es importante conocer las normas aduaneras.

Alimentos: Evita llevar frutas, verduras, carnes o productos frescos.

Evita llevar frutas, verduras, carnes o productos frescos. Bebidas y tabaco: Se permite ingresar hasta 2 litros de alcohol y 10 cartones de cigarrillos sin declarar.

Se permite ingresar hasta 2 litros de alcohol y 10 cartones de cigarrillos sin declarar. Efectos personales: Tus artículos de uso personal no pagan impuestos, pero productos nuevos de alto valor pueden estar sujetos a revisión.

Consejo práctico: Declara siempre lo que llevas para evitar multas y conserva los recibos de compras importantes.

Consejos útiles para tu viaje

Planificación y preparación

Reserva con anticipación: Tanto transporte como alojamiento, especialmente en temporadas altas.

Tanto transporte como alojamiento, especialmente en temporadas altas. Cambio de dinero: Aunque algunas zonas aceptan pesos chilenos, conviene cambiar a pesos argentinos en casas de cambio oficiales.

Aunque algunas zonas aceptan pesos chilenos, conviene cambiar a pesos argentinos en casas de cambio oficiales. Clima y vestimenta: Desde el calor del norte hasta el frío de la Patagonia, empaca según la región que visitarás.

Seguridad y salud

Vacunas recomendadas: Además de Covid-19, considera la vacuna contra la fiebre amarilla si viajas al norte del país.

Además de Covid-19, considera la vacuna contra la fiebre amarilla si viajas al norte del país. Cuida tus pertenencias: En zonas urbanas muy concurridas, evita exhibir objetos de valor.

En zonas urbanas muy concurridas, evita exhibir objetos de valor. Asistencia médica: Contrata un seguro de viaje que cubra emergencias internacionales.

