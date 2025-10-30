Home Panoramas "guía completa para viajar de chile a argentina: requisitos y cons..."

Guía completa para viajar de Chile a Argentina: requisitos y consejos

Viajar de Chile a Argentina es una experiencia emocionante que ofrece la oportunidad de explorar paisajes impresionantes y disfrutar de la rica cultura argentina. Sin embargo, es crucial estar bien preparado antes de emprender tu viaje. En esta guía, te proporcionaremos toda la información necesaria sobre los requisitos, documentos y consejos para que tu travesía sea lo más placentera posible.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Viajar de Chile a Argentina es una experiencia emocionante que combina paisajes majestuosos, cultura vibrante y una gastronomía que enamora. Desde la Cordillera de los Andes hasta las pampas argentinas, cruzar la frontera entre ambos países es una oportunidad para descubrir destinos únicos y vivir nuevas aventuras.

En esta guía completa para viajar de Chile a Argentina, encontrarás información actualizada sobre los documentos, requisitos, transporte y consejos prácticos que te ayudarán a planificar un viaje seguro y sin contratiempos.

Documentos necesarios para viajar a Argentina

Antes de comenzar tu travesía, asegúrate de tener todos los documentos al día. Los requisitos son sencillos, pero imprescindibles:

  • Cédula de Identidad o Pasaporte: Los ciudadanos chilenos pueden ingresar a Argentina con su cédula vigente, aunque llevar el pasaporte facilita ciertos trámites en hoteles o aeropuertos.
  • Visa: No se requiere visa para estadías turísticas inferiores a 90 días.
  • Permiso para menores de edad: Si viajas con niños o adolescentes sin ambos padres, necesitarás un permiso notarial de viaje.

Consejo: Lleva copias digitales de tus documentos y guárdalas en la nube o en tu correo electrónico por seguridad.

Requisitos sanitarios y consideraciones post pandemia

Si bien las restricciones por Covid-19 se han flexibilizado, aún es recomendable informarse antes de viajar.

  • Certificado de vacunación: Puede ser solicitado en algunos pasos fronterizos o vuelos internacionales.
  • Test PCR o antígenos: Algunas aerolíneas o destinos pueden exigirlos en períodos de alta alerta sanitaria.
  • Declaración jurada de salud: Verifica en los sitios oficiales si es requerida al momento de tu viaje.

Tip: Consulta siempre la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o de Migraciones Argentina para conocer los protocolos más recientes.

Opciones de transporte: cómo llegar a Argentina desde Chile

Viajar entre ambos países es sencillo y existen distintas alternativas dependiendo del presupuesto, el tiempo y el tipo de experiencia que busques.

Viaje en avión

La forma más rápida y cómoda.
Hay vuelos diarios desde Santiago hacia Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Bariloche, operados por aerolíneas como Latam, Sky Airline y JetSmart.
Dato viajero: Comprar pasajes con antelación y aprovechar las temporadas bajas (abril-junio o septiembre-noviembre) puede reducir significativamente el costo.

Viaje en auto

Ideal para quienes disfrutan de la libertad de la ruta y los paisajes cordilleranos.

  • Documentación del vehículo: Cédula verde y permiso notarial si el auto no está a tu nombre.
  • Seguro obligatorio: Debe tener cobertura en Argentina (SOAPEX).
  • Recomendación: Revisa los pasos fronterizos más convenientes, como Los Libertadores, Pino Hachado o Cardenal Samoré, y su estado antes de viajar.
Paso Los Libertadores (Imagen: Aton)

Viaje en bus

Una alternativa económica y panorámica. Existen servicios diarios entre Santiago y ciudades argentinas como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.
Ventaja: Durante el recorrido podrás disfrutar de vistas únicas de la cordillera y los valles andinos.

Aduanas y qué puedes llevar contigo

Al cruzar la frontera es importante conocer las normas aduaneras.

  • Alimentos: Evita llevar frutas, verduras, carnes o productos frescos.
  • Bebidas y tabaco: Se permite ingresar hasta 2 litros de alcohol y 10 cartones de cigarrillos sin declarar.
  • Efectos personales: Tus artículos de uso personal no pagan impuestos, pero productos nuevos de alto valor pueden estar sujetos a revisión.

Consejo práctico: Declara siempre lo que llevas para evitar multas y conserva los recibos de compras importantes.

Consejos útiles para tu viaje

Planificación y preparación

  • Reserva con anticipación: Tanto transporte como alojamiento, especialmente en temporadas altas.
  • Cambio de dinero: Aunque algunas zonas aceptan pesos chilenos, conviene cambiar a pesos argentinos en casas de cambio oficiales.
  • Clima y vestimenta: Desde el calor del norte hasta el frío de la Patagonia, empaca según la región que visitarás.

Seguridad y salud

  • Vacunas recomendadas: Además de Covid-19, considera la vacuna contra la fiebre amarilla si viajas al norte del país.
  • Cuida tus pertenencias: En zonas urbanas muy concurridas, evita exhibir objetos de valor.
  • Asistencia médica: Contrata un seguro de viaje que cubra emergencias internacionales.

También te puede interesar:

Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
Source Texto: La Nación / Foto: 101lugaresincreibles
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Con dos cambios: La formación confirmada de la U para ...

El técnico Gustavo Álvarez definió el once inicial de los azules, con el cual intentarán clasificar a la gran final del certamen internacional.

Leer mas
Internacional

Rey Carlos III inició proceso para retirar títulos y h...

Desde la casa real británica indicaron que la distinción oficial del hermano del monarca pasará a ser “Andrés Mountbatten Windsor”, todo esto, a raíz de la controversia por el vínculo de este último con el pederasta Jeffrey Epstein.

Leer mas
Panoramas

Destinos culturales de Chile: Explora la Región Metrop...

Entre los lugares turísticos de Chile, la Región Metropolitana destaca como el epicentro cultural del país. Museos, arte, barrios patrimoniales y naturaleza se combinan en una experiencia única. Aquí te compartimos datos para viajeros que desean descubrir la esencia cultural de Santiago y sus alrededores.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/