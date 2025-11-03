Guía completa para viajar de Chile a Perú: requisitos y consejos

Viajar de Chile a Perú es una experiencia fascinante que combina historia milenaria, paisajes espectaculares y una gastronomía reconocida mundialmente.
Desde el desierto de Atacama hasta el Valle Sagrado de los Incas, este recorrido ofrece la oportunidad de conocer culturas ancestrales, ciudades coloniales y la calidez del pueblo peruano.
En esta guía, encontrarás toda la información necesaria sobre requisitos, documentos, transporte y consejos prácticos para disfrutar de un viaje seguro y sin contratiempos.
Documentos necesarios para viajar a Perú
Antes de planificar tu travesía, asegúrate de tener todos los documentos exigidos por las autoridades migratorias:
- Cédula de Identidad o Pasaporte: Los ciudadanos chilenos pueden ingresar a Perú presentando su cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte, aunque este último puede facilitar ciertos trámites en aeropuertos y hoteles.
- Visa: No se requiere visa para viajes turísticos menores a 90 días.
- Permiso para menores de edad: Si viajas con niños o adolescentes que no están acompañados por ambos padres, necesitarás un permiso notarial.
- Consejo: Lleva copias digitales de tus documentos y guárdalas en la nube o en tu correo electrónico.
Requisitos sanitarios y consideraciones actuales
Aunque las restricciones sanitarias se han flexibilizado, es recomendable mantenerse informado antes de viajar.
- Certificado de vacunación: Puede ser solicitado en algunos vuelos internacionales o cruces fronterizos.
- Declaración jurada de salud: Verifica si es requerida en el portal oficial de Migraciones del Perú.
- Seguro médico internacional: Aunque no es obligatorio, es muy recomendable contratar uno que cubra emergencias o asistencia médica durante el viaje.
Tip: Revisa siempre la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o Migraciones Perú para conocer las actualizaciones más recientes.
Opciones de transporte: cómo llegar a Perú desde Chile
Viajar entre Chile y Perú es sencillo y existen diferentes alternativas dependiendo del presupuesto y el tipo de experiencia que busques.
Viaje en avión
La forma más rápida y cómoda. Desde Santiago hay vuelos directos a Lima, Cusco, Arequipa y otras ciudades peruanas. Las principales aerolíneas que operan esta ruta son Latam Airlines, Sky Airline y JetSmart.
Dato viajero: Comprar con anticipación y volar en temporada baja (abril-junio o septiembre-noviembre) puede reducir el precio considerablemente.
Viaje en bus
Una opción económica y panorámica, ideal para quienes disfrutan del trayecto.
Varias empresas ofrecen servicios desde Arica, Iquique o Santiago hacia Tacna, Arequipa y Lima.
Ventaja: Es una excelente oportunidad para apreciar los paisajes del altiplano y las zonas desérticas del norte chileno y sur peruano.
Viaje en auto particular
Perfecto para quienes buscan libertad de movimiento.
- Documentos del vehículo: Cédula verde, SOAPEX (Seguro Obligatorio para vehículos extranjeros) y permiso notarial si el auto no está a tu nombre.
- Recomendación: El paso fronterizo más utilizado es Chacalluta – Santa Rosa, que conecta las ciudades de Arica y Tacna.
Aduanas y qué puedes llevar contigo
Es importante conocer las normas aduaneras para evitar inconvenientes en la frontera.
- Alimentos: No se permite el ingreso de frutas, verduras o carnes sin declarar.
- Bebidas y tabaco: Puedes ingresar hasta 3 litros de licor y 10 paquetes de cigarrillos.
- Efectos personales: Artículos de uso personal no pagan impuestos, pero productos nuevos de alto valor pueden estar sujetos a revisión.
Consejo práctico: Declara siempre los artículos que transportas y conserva las boletas de tus compras importantes.
Consejos útiles para tu viaje
Planificación y preparación
- Reserva con anticipación: Tanto los pasajes como el alojamiento, especialmente si planeas visitar Machu Picchu o Cusco.
- Cambio de dinero: El sol peruano es la moneda oficial. Aunque algunos lugares aceptan pesos chilenos o dólares, conviene cambiar en casas de cambio autorizadas.
- Clima y vestimenta: Varía según la región. En Lima predomina un clima templado, mientras que Cusco y Puno presentan temperaturas más frías.
Seguridad y salud
- Vacunas recomendadas: Además de Covid-19, considera la vacuna contra la fiebre amarilla si viajas a la selva (Iquitos o Madre de Dios).
- Cuidado con la altura: En zonas como Cusco o Puno, toma tiempo para aclimatarte y bebe infusiones de coca para aliviar el mal de altura.
- Asistencia médica: Contrata un seguro de viaje que cubra emergencias internacionales y revisa las clínicas recomendadas en tu destino.
Viajar de Chile a Perú es una oportunidad única para sumergirse en una cultura ancestral, disfrutar de su gastronomía reconocida por la Unesco y descubrir algunos de los lugares turísticos de Chile y Perú más impresionantes de Sudamérica.
Planifica con anticipación y vive una experiencia inolvidable entre el Pacífico y los Andes.
