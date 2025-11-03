Guía completa para viajar de Chile a Perú: requisitos y consejos

Viajar de Chile a Perú es una experiencia fascinante que combina historia milenaria, paisajes espectaculares y una gastronomía reconocida mundialmente.

Desde el desierto de Atacama hasta el Valle Sagrado de los Incas, este recorrido ofrece la oportunidad de conocer culturas ancestrales, ciudades coloniales y la calidez del pueblo peruano.

En esta guía, encontrarás toda la información necesaria sobre requisitos, documentos, transporte y consejos prácticos para disfrutar de un viaje seguro y sin contratiempos.

Documentos necesarios para viajar a Perú

Antes de planificar tu travesía, asegúrate de tener todos los documentos exigidos por las autoridades migratorias:

Cédula de Identidad o Pasaporte: Los ciudadanos chilenos pueden ingresar a Perú presentando su cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte, aunque este último puede facilitar ciertos trámites en aeropuertos y hoteles.

Los ciudadanos chilenos pueden ingresar a Perú presentando su cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte, aunque este último puede facilitar ciertos trámites en aeropuertos y hoteles. Visa: No se requiere visa para viajes turísticos menores a 90 días.

No se requiere visa para viajes turísticos menores a 90 días. Permiso para menores de edad: Si viajas con niños o adolescentes que no están acompañados por ambos padres, necesitarás un permiso notarial.

Si viajas con niños o adolescentes que no están acompañados por ambos padres, necesitarás un permiso notarial. Consejo: Lleva copias digitales de tus documentos y guárdalas en la nube o en tu correo electrónico.

Requisitos sanitarios y consideraciones actuales

Aunque las restricciones sanitarias se han flexibilizado, es recomendable mantenerse informado antes de viajar.

Certificado de vacunación: Puede ser solicitado en algunos vuelos internacionales o cruces fronterizos.

Puede ser solicitado en algunos vuelos internacionales o cruces fronterizos. Declaración jurada de salud: Verifica si es requerida en el portal oficial de Migraciones del Perú.

Verifica si es requerida en el portal oficial de Migraciones del Perú. Seguro médico internacional: Aunque no es obligatorio, es muy recomendable contratar uno que cubra emergencias o asistencia médica durante el viaje.

Tip: Revisa siempre la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o Migraciones Perú para conocer las actualizaciones más recientes.

Opciones de transporte: cómo llegar a Perú desde Chile

Viajar entre Chile y Perú es sencillo y existen diferentes alternativas dependiendo del presupuesto y el tipo de experiencia que busques.

Viaje en avión

La forma más rápida y cómoda. Desde Santiago hay vuelos directos a Lima, Cusco, Arequipa y otras ciudades peruanas. Las principales aerolíneas que operan esta ruta son Latam Airlines, Sky Airline y JetSmart.

Dato viajero: Comprar con anticipación y volar en temporada baja (abril-junio o septiembre-noviembre) puede reducir el precio considerablemente.

Viaje en bus

Una opción económica y panorámica, ideal para quienes disfrutan del trayecto.

Varias empresas ofrecen servicios desde Arica, Iquique o Santiago hacia Tacna, Arequipa y Lima.

Ventaja: Es una excelente oportunidad para apreciar los paisajes del altiplano y las zonas desérticas del norte chileno y sur peruano.

Viaje en auto particular

Perfecto para quienes buscan libertad de movimiento.

Documentos del vehículo: Cédula verde, SOAPEX (Seguro Obligatorio para vehículos extranjeros) y permiso notarial si el auto no está a tu nombre.

Cédula verde, SOAPEX (Seguro Obligatorio para vehículos extranjeros) y permiso notarial si el auto no está a tu nombre. Recomendación: El paso fronterizo más utilizado es Chacalluta – Santa Rosa, que conecta las ciudades de Arica y Tacna.

Aduanas y qué puedes llevar contigo

Es importante conocer las normas aduaneras para evitar inconvenientes en la frontera.

Alimentos: No se permite el ingreso de frutas, verduras o carnes sin declarar.

No se permite el ingreso de frutas, verduras o carnes sin declarar. Bebidas y tabaco: Puedes ingresar hasta 3 litros de licor y 10 paquetes de cigarrillos.

Puedes ingresar hasta 3 litros de licor y 10 paquetes de cigarrillos. Efectos personales: Artículos de uso personal no pagan impuestos, pero productos nuevos de alto valor pueden estar sujetos a revisión.

Consejo práctico: Declara siempre los artículos que transportas y conserva las boletas de tus compras importantes.

Machu Picchu (Imagen: Tripadvisor)

Consejos útiles para tu viaje

Planificación y preparación

Reserva con anticipación: Tanto los pasajes como el alojamiento, especialmente si planeas visitar Machu Picchu o Cusco.

Tanto los pasajes como el alojamiento, especialmente si planeas visitar Machu Picchu o Cusco. Cambio de dinero: El sol peruano es la moneda oficial. Aunque algunos lugares aceptan pesos chilenos o dólares, conviene cambiar en casas de cambio autorizadas.

El sol peruano es la moneda oficial. Aunque algunos lugares aceptan pesos chilenos o dólares, conviene cambiar en casas de cambio autorizadas. Clima y vestimenta: Varía según la región. En Lima predomina un clima templado, mientras que Cusco y Puno presentan temperaturas más frías.

Seguridad y salud

Vacunas recomendadas: Además de Covid-19, considera la vacuna contra la fiebre amarilla si viajas a la selva (Iquitos o Madre de Dios).

Además de Covid-19, considera la vacuna contra la fiebre amarilla si viajas a la selva (Iquitos o Madre de Dios). Cuidado con la altura: En zonas como Cusco o Puno, toma tiempo para aclimatarte y bebe infusiones de coca para aliviar el mal de altura.

En zonas como Cusco o Puno, toma tiempo para aclimatarte y bebe infusiones de coca para aliviar el mal de altura. Asistencia médica: Contrata un seguro de viaje que cubra emergencias internacionales y revisa las clínicas recomendadas en tu destino.

Viajar de Chile a Perú es una oportunidad única para sumergirse en una cultura ancestral, disfrutar de su gastronomía reconocida por la Unesco y descubrir algunos de los lugares turísticos de Chile y Perú más impresionantes de Sudamérica.

Planifica con anticipación y vive una experiencia inolvidable entre el Pacífico y los Andes.

