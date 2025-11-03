Home Panoramas "guía completa para viajar de chile a perú: requisitos y consejos..."

Guía completa para viajar de Chile a Perú: requisitos y consejos

En esta guía, encontrarás toda la información necesaria sobre requisitos, documentos, transporte y consejos prácticos para disfrutar de un viaje seguro y sin contratiempos.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Viajar de Chile a Perú es una experiencia fascinante que combina historia milenaria, paisajes espectaculares y una gastronomía reconocida mundialmente.

Desde el desierto de Atacama hasta el Valle Sagrado de los Incas, este recorrido ofrece la oportunidad de conocer culturas ancestrales, ciudades coloniales y la calidez del pueblo peruano.

En esta guía, encontrarás toda la información necesaria sobre requisitos, documentos, transporte y consejos prácticos para disfrutar de un viaje seguro y sin contratiempos.

Documentos necesarios para viajar a Perú

Antes de planificar tu travesía, asegúrate de tener todos los documentos exigidos por las autoridades migratorias:

  • Cédula de Identidad o Pasaporte: Los ciudadanos chilenos pueden ingresar a Perú presentando su cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte, aunque este último puede facilitar ciertos trámites en aeropuertos y hoteles.
  • Visa: No se requiere visa para viajes turísticos menores a 90 días.
  • Permiso para menores de edad: Si viajas con niños o adolescentes que no están acompañados por ambos padres, necesitarás un permiso notarial.
  • Consejo: Lleva copias digitales de tus documentos y guárdalas en la nube o en tu correo electrónico.

Requisitos sanitarios y consideraciones actuales

Aunque las restricciones sanitarias se han flexibilizado, es recomendable mantenerse informado antes de viajar.

  • Certificado de vacunación: Puede ser solicitado en algunos vuelos internacionales o cruces fronterizos.
  • Declaración jurada de salud: Verifica si es requerida en el portal oficial de Migraciones del Perú.
  • Seguro médico internacional: Aunque no es obligatorio, es muy recomendable contratar uno que cubra emergencias o asistencia médica durante el viaje.

Tip: Revisa siempre la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o Migraciones Perú para conocer las actualizaciones más recientes.

Opciones de transporte: cómo llegar a Perú desde Chile

Viajar entre Chile y Perú es sencillo y existen diferentes alternativas dependiendo del presupuesto y el tipo de experiencia que busques.

Viaje en avión

La forma más rápida y cómoda. Desde Santiago hay vuelos directos a Lima, Cusco, Arequipa y otras ciudades peruanas. Las principales aerolíneas que operan esta ruta son Latam Airlines, Sky Airline y JetSmart.

Dato viajero: Comprar con anticipación y volar en temporada baja (abril-junio o septiembre-noviembre) puede reducir el precio considerablemente.

Viaje en bus

Una opción económica y panorámica, ideal para quienes disfrutan del trayecto.
Varias empresas ofrecen servicios desde Arica, Iquique o Santiago hacia Tacna, Arequipa y Lima.

Ventaja: Es una excelente oportunidad para apreciar los paisajes del altiplano y las zonas desérticas del norte chileno y sur peruano.

Viaje en auto particular

Perfecto para quienes buscan libertad de movimiento.

  • Documentos del vehículo: Cédula verde, SOAPEX (Seguro Obligatorio para vehículos extranjeros) y permiso notarial si el auto no está a tu nombre.
  • Recomendación: El paso fronterizo más utilizado es Chacalluta – Santa Rosa, que conecta las ciudades de Arica y Tacna.

Aduanas y qué puedes llevar contigo

Es importante conocer las normas aduaneras para evitar inconvenientes en la frontera.

  • Alimentos: No se permite el ingreso de frutas, verduras o carnes sin declarar.
  • Bebidas y tabaco: Puedes ingresar hasta 3 litros de licor y 10 paquetes de cigarrillos.
  • Efectos personales: Artículos de uso personal no pagan impuestos, pero productos nuevos de alto valor pueden estar sujetos a revisión.

Consejo práctico: Declara siempre los artículos que transportas y conserva las boletas de tus compras importantes.

Machu Picchu (Imagen: Tripadvisor)

Consejos útiles para tu viaje

Planificación y preparación

  • Reserva con anticipación: Tanto los pasajes como el alojamiento, especialmente si planeas visitar Machu Picchu o Cusco.
  • Cambio de dinero: El sol peruano es la moneda oficial. Aunque algunos lugares aceptan pesos chilenos o dólares, conviene cambiar en casas de cambio autorizadas.
  • Clima y vestimenta: Varía según la región. En Lima predomina un clima templado, mientras que Cusco y Puno presentan temperaturas más frías.

Seguridad y salud

  • Vacunas recomendadas: Además de Covid-19, considera la vacuna contra la fiebre amarilla si viajas a la selva (Iquitos o Madre de Dios).
  • Cuidado con la altura: En zonas como Cusco o Puno, toma tiempo para aclimatarte y bebe infusiones de coca para aliviar el mal de altura.
  • Asistencia médica: Contrata un seguro de viaje que cubra emergencias internacionales y revisa las clínicas recomendadas en tu destino.

Viajar de Chile a Perú es una oportunidad única para sumergirse en una cultura ancestral, disfrutar de su gastronomía reconocida por la Unesco y descubrir algunos de los lugares turísticos de Chile y Perú más impresionantes de Sudamérica.

Planifica con anticipación y vive una experiencia inolvidable entre el Pacífico y los Andes.

También te puede interesar:

Guía completa para viajar de Chile a Argentina: requisitos y consejos
Source Texto: La Nación / Foto: Tripadvisor
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia

Ignacia Fernández, la candidata a Miss Mundo Chile 202...

La joven, representante de la comuna de Las Condes, es vocalista de Decessus, una banda chilena de metalcore, y este domingo clasificó a la final nacional del certamen de belleza.

Leer mas
Triunfo

La UC anuncia la salida de Valber Huerta: Rescindió su...

El club indicó que llegó a un acuerdo con el defensa para poner fin al vínculo después de 17 meses, en los cuales jugó apenas 8 minutos debido a las lesiones.

Leer mas
Nacional

Televisión Nacional explica proceso de venta de activo...

La empresa en un comunicado sostuvo que “en relación con cifras difundidas por algunos medios de comunicación, TVN aclara que los valores publicados no corresponden a los montos reales”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/