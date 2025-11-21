Gustavo Gatica: “La izquierda no está llegando a sectores populares”

Gustavo Gatica (independiente PC), quien resultó electo diputado por el Distrito 8, valoró, en entrevista con Radio Cooperativa, el resultado logrado en las elecciones parlamentarias.

El parlamentario que perdió la visión cuando un carabinero –como imputado está Claudio Crespo-le disparó perdigones en el marco del estallido social.

“Es difícil perder la visión. Tuve que aprender a comer, caminar y hacer todo de nuevo”, recordó, aunque subrayó que mirar hacia atrás y ver su progreso “me da mucha esperanza de lo que viene para el futuro”, remarcó el psicólogo.



En la entrevista agradeció el apoyo recibido en la elección, que lo posicionó entre los tres diputados más votados, y afirmó: “Quiero hacer las cosas bien”.



Su compromiso, dijo, será realizar un trabajo “serio y responsable”, dialogando “con gente que no piensa como yo, pero para llegar a consensos” y así “mejorar la calidad de vida de las personas”.



De cara a la segunda vuelta presidencial, confirmó su disposición a colaborar con la campaña de la candidata oficialista, Jeannette Jara, y trabajar con la bancada del Partido Comunista, compromiso que asume “con mucho orgullo”, valorando su “trayectoria política”.



No obstante, advirtió que la izquierda debe hacer una autocrítica: “No estamos llegando a esos sectores” más populares. Señaló que el candidato republicano, José Antonio Kast, obtuvo mejor rendimiento en comunas pobres, lo que refleja una desconexión. “La izquierda no está llegando”, afirmó, llamando a “reivindicar lo popular” y rescatar su verdadero sentido.



Respecto a Franco Parisi, destacó que el candidato del PDG logró conectar con “algo popular, de calle”, interpretando “voces de molestia, de enojo, y darles soluciones”.



Pese a ello, Gatica resaltó la “preparación y carisma” de Jara, además de su historia de vida, para conquistar a los votantes de Parisi, a quienes definió como un “electorado laxo y con una mixtura de opiniones”.