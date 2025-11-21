Home Nacional "gustavo gatica: “la izquierda no está llegando a sectores popular..."

Gustavo Gatica: “La izquierda no está llegando a sectores populares”

El parlamentario electo por el Distrito 8, en entrevista con Radio Cooperativa, dijo que su compromiso será realizar un trabajo “serio y responsable”, dialogando “con gente que no piensa como yo, pero para llegar a consensos” y así “mejorar la calidad de vida de las personas”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Gustavo Gatica: “La izquierda no está llegando a sectores populares”

Gustavo Gatica (independiente PC), quien resultó electo diputado por el Distrito 8, valoró, en entrevista con Radio Cooperativa, el resultado logrado en las elecciones parlamentarias.

El parlamentario que perdió la visión cuando un carabinero –como imputado está Claudio Crespo-le disparó perdigones en el marco del estallido social.

“Es difícil perder la visión. Tuve que aprender a comer, caminar y hacer todo de nuevo”, recordó, aunque subrayó que mirar hacia atrás y ver su progreso “me da mucha esperanza de lo que viene para el futuro”, remarcó el psicólogo.

En la entrevista agradeció el apoyo recibido en la elección, que lo posicionó entre los tres diputados más votados, y afirmó: “Quiero hacer las cosas bien”.

Su compromiso, dijo, será realizar un trabajo “serio y responsable”, dialogando “con gente que no piensa como yo, pero para llegar a consensos” y así “mejorar la calidad de vida de las personas”.

De cara a la segunda vuelta presidencial, confirmó su disposición a colaborar con la campaña de la candidata oficialista, Jeannette Jara, y trabajar con la bancada del Partido Comunista, compromiso que asume “con mucho orgullo”, valorando su “trayectoria política”.

No obstante, advirtió que la izquierda debe hacer una autocrítica: “No estamos llegando a esos sectores” más populares. Señaló que el candidato republicano, José Antonio Kast, obtuvo mejor rendimiento en comunas pobres, lo que refleja una desconexión. “La izquierda no está llegando”, afirmó, llamando a “reivindicar lo popular” y rescatar su verdadero sentido.

Respecto a Franco Parisi, destacó que el candidato del PDG logró conectar con “algo popular, de calle”, interpretando “voces de molestia, de enojo, y darles soluciones”.

Pese a ello, Gatica resaltó la “preparación y carisma” de Jara, además de su historia de vida, para conquistar a los votantes de Parisi, a quienes definió como un “electorado laxo y con una mixtura de opiniones”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
Paula Pavic revela nuevo conflicto con Marcelo Ríos: “...

La exesposa del “Chino” indicó que, tras su divorcio, no han podido vender la lujosa propiedad que tienen en Sarasota, algo que necesita para pagar los honorarios de sus abogados.

Leer mas
Nacional
Qué se sabe de Kytzia Zamora, estudiante del Liceo Car...

Su madre, Stephanie Gómez, reveló que encontraron el celular de la adolescente, informó 24Horas. La última ubicación que arrojó el teléfono de la menor de edad es en calle Elena Blanco. El celular de la adolescente estaba tirado dentro de un basurero, entre bolsas con escombros.

Leer mas
Nacional
Gobierno entrega nota de protesta por declaraciones de...

El canciller Alberto van Klaveren dijo que las declaraciones les parecen “inapropiadas y desafortunadas” y que “representan una intervención en asuntos internos de nuestro país”. Brandon Judd realizó una conferencia de prensa este jueves en su sede diplomática para presentarse ante los medios locales. En la ocasión, además de afirmar la importancia de la inversión norteamericana aseguró que cuando el Presidente Boric critica a su homólogo Donald Trump “daña al pueblo chileno”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/