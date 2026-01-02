Hallan cadáver en camino de Lampa: cuerpo estaba tapado con frazada

Un amplio operativo policial se desplegó durante la mañana de este viernes en la comuna de Lampa, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el sector de Camino El Noviciado, a un costado de la Ruta G-18.

Según los primeros antecedentes, el cadáver corresponde a un hombre de entre 30 y 35 años, quien fue encontrado cubierto con una frazada por vecinos que transitaban por el lugar, recogió 24 Horas.

La situación generó preocupación entre quienes realizaron el hallazgo, motivo por el cual dieron aviso a las autoridades. Al llegar al sitio, personal policial constató que se trataba de una persona fallecida.

Hasta el lugar concurrieron equipos especializados de Carabineros, entre ellos funcionarios del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y de la Sección de Investigación Policial (SIP), quienes desarrollan las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del deceso. De acuerdo con una revisión preliminar, el cuerpo no presentaría lesiones atribuibles a la participación de terceras personas.

Carabineros informó que la víctima sería una persona del sector, aparentemente en situación de calle, y que la data de muerte preliminar se estimaría entre dos a tres días.

Sobre el procedimiento, el mayor de Carabineros Sebastián Tapia, de la 59° Comisaría de Lampa, explicó que “por cómo fue encontrado el cuerpo y la rigidez cadavérica, y los aspectos propios del sitio de suceso, dan a entender que podría haber sido, aproximadamente, una data de muerte de dos a tres días”.

Asimismo, el oficial agregó que no se han detectado indicios de intervención de terceros, señalando que “cuando personal de Carabineros llegó al lugar, y tras una inspección ocular pudo establecer que, al momento, no hay participación de terceras personas, pero -insisto- esto ya tiene que ser clarificado y corroborado a través de las pericias que tiene que hacer el Laboratorio de Criminalística”.