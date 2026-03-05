Harry Styles se sincera sobre la muerte de Liam Payne: “Es difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”

Home Vanguardia "harry styles se sincera sobre la muerte de liam payne: “es difíci..."

El cantante se refirió a lo que significó el fallecimiento de su excompañero de One Direction, y confesó que este hecho lo llevó a “reflexionar sobre mi vida y decirme: ‘Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?”.

Harry Styles se sinceró en una reciente entrevista y habló por primera vez sobre la muerte de su amigo y excompañero de One Direction, Liam Payne

Consignar que el músico perdió la vida en octubre de 2024, a los 31 años, tras caer del balcón de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

En una conversación con el DJ y directivo de Apple Music, Zane Lowe, Styles se refirió al fallecimiento de su amigo y abordó lo que significó su deceso

“Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es más difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti en muchos aspectos”, señaló el cantante. 

Además, describió a Payne como alguien “con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande”. 

El intérprete de “As It Was” confesó que la pérdida de Payne lo marcó profundamente, al punto de reflexionar sobre su vida. 

En este sentido, indicó que la muerte de Payne lo llevó a “reflexionar sobre mi vida y decirme: ‘Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’”. 

“Creo que la mejor manera en la que puedes homenajear a los amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo”, sostuvo.

Cabe destacar que, luego de una pausa musical, Styles lanzará este viernes su cuarto álbum de estudio, llamado “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. 

El cantante presentará por primera vez el álbum este mismo viernes, en un concierto exclusivo en Mánchester, el cual se emitirá en Netflix este domingo.

Source Texto: La Nación/Foto: X
