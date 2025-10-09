Home Nacional "hombre es asesinado a balazos en la pintana: había salido recient..."

Hombre es asesinado a balazos en La Pintana: había salido recientemente de la cárcel por un homicidio

Debido a las características del hecho, el caso quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que instruyó que las diligencias en el sitio del suceso sean realizadas por la Brigada de Homicidios de la PDI.

Un nuevo homicidio con armas de fuego se registró este miércoles en la Región Metropolitana, específicamente en la población El Castillo, comuna de La Pintana. Un hombre de 34 años fue acribillado frente a una vivienda por desconocidos que lo emboscaron y efectuaron más de 50 disparos.

Debido a las características del hecho, el caso quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que instruyó que las diligencias en el sitio del suceso sean realizadas por la Brigada de Homicidios de la PDI, recogió Emol.

El fiscal Leonardo Tapia informó que la víctima había salido recientemente de prisión por un delito de homicidio, por lo que una de las hipótesis principales apunta a un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

“Se trata de una persona que tenía antecedentes anteriores, recientemente había salido en libertad, había estado recluido por un delito de homicidio, por lo tanto una de las líneas investigativas precisamente es que pueda tratarse de un ajuste de cuentas”, sostuvo el persecutor.

El fiscal añadió que “se están realizando las primeras diligencias” y que se deben hacer “cruces de información con otras investigaciones paralelas” en el sector.

“Por lo tanto no se descarta que efectivamente se trataría de lugares de acopio, venta de drogas, pero por lo mismo, en definitiva, tenemos que seguir investigando esa línea”, agregó.

Respecto a la dinámica del crimen, Tapia explicó que “los antecedentes que tenemos dan cuenta de que un grupo de sujetos, no menos de tres personas, habrían llegado al lugar portando armas de fuego, y realizan una gran cantidad de disparos en contra de la víctima”. En el sitio del suceso, se hallaron más de 50 evidencias balísticas.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía ECOH
