"Hoy salió el sol": Javiera Contador actualizó su estado de salud luego de importante cirugía por cáncer de tiroides

A través de sus redes sociales, la actriz entregó detalles de su cirugía y compartió una buena noticia, al revelar que “ya no hay tumor. Fue largo porque era grande y los doctores tuvieron que trabajar mucho”.

Leonardo Medina
Javiera Contador se pronunció este viernes en redes sociales y actualizó su estado de salud, tras someterse a una importante cirugía para extirpar un tumor cancerígeno.

La actriz y comediante reveló hace algunas semanas que fue diagnosticada con cáncer de tiroides, y este jueves se sometió a la mencionada operación. 

Mediante su cuenta de Instagram, Contador publicó un video para entregar detalles de su estado. En ese marco, compartió una buena noticia con sus seguidores

 “Hoy en la mañana salió el sol!! Y salió en todos los sentidos!”, manifestó de entrada en la publicación. 

Luego, dio a conocer que “ya no hay tumor. Fue largo porque era grande y los doctores tuvieron que trabajar mucho”. 

“No tengo palabras para agradecer tanto cariño. Gracias por el amor, las oraciones, los buenos deseos y la buena energía. Prometo intentar compensarlo con dedicación, trabajo, humor y amor”, concluyó. 

En tanto, en el video comentó que “se les quiere mucho, en tiempos rudos sentir tanto amor es muy bonito”. 

“Así que estoy muy sensible porque no tengo la mitad de la tiroides y me dijeron que las emociones, la temperatura y el peso podían fluctuar. Estoy muy emocional y estoy con mucho mucho amor, así que gracias, gracias, gracias”, concluyó.

