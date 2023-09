Hugh Jackman se divorcia tras casi 30 años de matrimonio

El actor Hugh Jackman, mediante un comunicado en conjunto, anunció su separación de su ahora exesposa, Deborra-Lee Furness, con quien estuvo durante 27 años casado.

“Hemos tenido la suerte de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y amoroso”, dijo la expareja en un comunicado para la revista People.

Agregaron que “nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual”.

“Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra máxima prioridad. Afrontamos este próximo capítulo con gratitud, amor y bondad”, dijo el intérprete de Wolverine junto a Furness.

Los dos, además de asegurar que este será la única declaración pública que emitirán, sumaron que “apreciamos enormemente su comprensión al respetar nuestra privacidad mientras nuestra familia atraviesa esta transición en todas nuestras vidas”.

Hugh Jackman and his wife Deborra-lee are amicably ending their marriage after 27 years: https://t.co/gm5kw3nWiU pic.twitter.com/yATjZkYtAA