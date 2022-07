“Ideologizada” y sin medidas para invertir: las críticas de parlamentarios de oposición a la reforma tributaria

Parlamentarios de oposición criticaron el proyecto de reforma tributaria del Gobierno, que fue presentado este viernes en La Moneda por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el Presidente Gabriel Boric.



Miguel Mellado (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Agustín Romero (Partido Republicano), Frank Sauerbaum (RN) y Felipe Kast (Evópoli), son algunos de los parlamentarios miembros de las comisiones de Hacienda en las Cámaras de Diputados y del Senado, que se mostraron disconformes con el anuncio del Ejecutivo.



Una de los temas que molestó a los legisladores fue la eliminación de la exención a quienes arriendan vivienda del DFL 2, es decir, viviendas menores a 140 metros cuadrados.



“Hay mucho jubilado en este país que han comprado una vivienda para arrendar, y ahora van a tener que pagar impuesto por ese arriendo, eso no me parece, porque creo que hay que dejar libre de impuesto y contribuciones a aquellos que han cumplido toda su vida con el país y que tienen arriba de 60 años”, reprochó el diputado Miguel Mellado.



Asimismo, los diputados UDI, Henry Leal y Flor Weisse, plantearon que “nos parece del todo lógico que una persona que durante 25 o 30 años estuvo pagando sagradamente su casa, hoy el Estado no les esté cobrando otro impuesto que muchas veces, incluso, es imposible de pagar debido a las bajas pensiones que existen en nuestro país”.



Y agregan, respecto a eximir de impuestos a quienes viven en la “zona cero” de Santiago, y en terrenos tomados de la Macrozona Sur, que “el Gobierno tiene una oportunidad tremenda de ayudar a todas las víctimas de las violentas movilizaciones de octubre y de los grupos terroristas que operan en La Araucanía y la Provincia de Arauco”.



Los legisladores además criticaron la falta de medidas enfocadas en la inversión y el crecimiento económico, sobre todo en el contexto de alta inflación que vive el país.



“Hoy día Chile está moviéndose hacia un crecimiento negativo, esto afecta los sueldos, esto afecta el empleo, y además tenemos una inflación desatada. Por eso le pedimos al Gobierno que no solo se preocupe de recaudar más, sino que los gaste mejor y promueva el crecimiento económico y la inversión en esta reforma tributaria”, sostuvo el senador Felipe Kast.



Sobre el mismo punto, el diputado Frank Sauerbaum dijo que “esta reforma no se hace cargo de la situación económica en la que nos encontramos. Pareciera que no pasa nada, pero tenemos una recesión ad portas, un alto nivel de inflación, una devaluación de la moneda nacional muy importante y, por lo tanto, hay que agregarle elementos que tengan que ver con la reactivación económica, con la generación de nuevas inversiones y con la generación de nuevos puntos de trabajo”.



Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma, expuso que “esperaba que el primer anuncio económico del gobierno fuera como se enfrenta la inflación. Me parecía que es demasiado angustioso lo que ocurre, y me da la sensación de vacío que eso no haya sido parte de esta primera intervención pública”.



El diputado Agustín Romero tildó de “ideologizada” la reforma y expresó que “finalmente, castiga a los que pagan impuestos, y, por el contrario, los súper ricos del Estado no hacen ningún esfuerzo en gastar eficientemente lo que le quitan a las personas”.



Por otro lado, Romero también criticó los tiempos en que el Gobierno pretende despachar la normativa desde el Congreso. “Si quieren que este proyecto prospere en el Congreso, porque el oficialismo solo no tiene los votos para aprobarlo, deberá sacarse su venda ideológica, porque lo que están impulsando podría causar mucho daño a todo el país”, puntualizó.



Otro que reprochó los tiempos fue Coloma, quien recalcó que esperan “que haya espacio para poder discutirlo a fondo, hacer las mejoras, en algunas cosas coincidir, en otras discrepar. Eso es lo que el país nos está pidiendo. Hay que hacer un país que a largo plazo sea sustentable y funcione mejor”.