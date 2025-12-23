Home Vanguardia "ignacia baeza evalúa acciones legales contra su abusador: recibió..."

Ignacia Baeza evalúa acciones legales contra su abusador: Recibió testimonios de 11 víctimas

Hace algunos días, la actriz relató en su podcast un abuso que sufrió por parte de un iridólogo, y ahora, prepararía una demanda después de que al menos 11 víctimas se contactaran con la producción del programa, realizando acusaciones en contra del mismo sujeto.

Leonardo Medina
La actriz nacional, Ignacia Baeza, evalúa presentar una demanda en contra de un iridólogo que acusó por abuso en el podcast “Elige a tu vieja”, programa que conduce junto a Mariana Derderian.

En su momento, la intérprete relató en dicho espacio que “yo estaba tratando de tener hijos (…) Me dieron este dato de un iridólogo (…) me acosté en una camilla, me hizo sacarme la ropa y me toqueteó”. 

Evalúan una demanda

Y ahora, desde la producción del programa se pronunciaron en un comunicado, revelando que tras las declaraciones de Baeza, recibieron los testimonios de al menos 11 víctimas, quienes apuntan contra la misma persona por experiencias similares. 

“Hacemos este comunicado para contarles que lo que partió como una historia dolorosa, ya pasó y fue enterrada para nosotras, se volvió una causa que nos ha conmovido luego de recibir más de 11 testimonios de distintas mujeres que nombran al mismo hombre y que concuerda un modo de proceder y abusar”, señalaron desde el equipo de “Elige a tu vieja”. 

Asimismo, expresaron que “nuestro rol es acompañar, entretener, hacer reír y reflexionar, pero esto merece un tratamiento que no estábamos preparadas para dar. Gracias por la confianza, gracias por el apoyo y por los mensajes que han llegado de amor y respeto a Ignacia”. 

En ese marco, remarcaron que “si aún no damos el nombre de la persona sindicada como responsable es porque nos asesoraremos legalmente para proceder no solo por Ignacia si no también por las víctimas que se han puesto en contacto con nosotras”.

Source Texto: La Nación
https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
