Ignacia Fernández, la candidata a Miss Mundo Chile 2025 que sorprendió con su voz gutural cantando metal

Ignacia Fernández, representante de Las Condes en Miss Mundo Chile 2025, se robó las miradas de los televidentes y las redes sociales este domingo en la semifinal del certamen, tras cantar un tema de death metal con una increíble voz gutural.

La joven, de 27 años, sorprendió con su interpretación en el concurso de belleza, cuya semifinal se transmitió en Chilevisión. En concreto, Ignacia demostró su dominio de los death growls, técnica vocal propia del metal.

Sergio Arias, uno de los jurados del certamen, comentó tras la performance: “¿Qué te puedo decir? Creo que todos estamos sorprendidos. Al principio la miraba bien y decía: ‘A lo mejor está cantando otra persona’ como que no me imaginaba que era ella la que estaba definitivamente haciendo la voz”.

Asimismo, Camila Andrade, que también integró el jurado, señaló que “creo que sorprende, es algo completamente diferente, además que no tiene nada que ver con su forma”.

¿Quién es Ignacia Fernández?

Fernández es vocalista y cofundadora de Decessus, una banda chilena de metalcore que ha acumulado miles de seguidores desde su origen en 2020.

Junto a Ignacia, el grupo lo componen Martín Fénix y Jaime Pape, y actualmente están trabajando en su álbum debut, después de lanzar los sencillos “Dying Hope Blossoms” y “My War of Pain”.

En paralelo, la joven es modelo y ha trabajado con importantes marcas nacionales e internacionales, y forma parte de Elite Model Chile.

Consignar que luego de su desempeño, Fernández avanzó en el certamen de belleza y se convirtió en una de las 20 candidatas que participarán de la final del próximo 9 de noviembre.