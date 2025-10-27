Home Nacional "indagan doble homicidio frustrado en plena calle de la pintana: p..."

Indagan doble homicidio frustrado en plena calle de La Pintana: percutaron más de 50 tiros

El hecho fue descubierto cerca de la 1:45 horas, cuando las víctimas, un hombre y una mujer, fueron atacadas con armas de fuego mientras viajaban en un vehículo por la intersección de las calles México y Porto Alegre, recogió Emol.

Eduardo Córdova
El Equipo ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran investigando un doble homicidio frustrado ocurrido durante la madrugada de este lunes en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

Fernando Anais informó en un punto de prensa que “habrían al menos dos heridos a bala y existe al menos 50 evidencias balísticas encontradas en el lugar”.

Además, explicó que “estamos haciendo la diligencia en orden de poder establecer cuál sería la dinámica de los hechos y cuáles serían los motivos del delito”.

El hombre herido fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, aunque aún se investiga si llegó por sus propios medios o fue llevado por terceros. En tanto, la mujer resultó con una herida de bala en la mano.

El subcomisario Carlos Jorquera, de la Brigada de Homicidios Sur, indicó que la víctima femenina “estaba en el lugar y se habría retirado por sus medios”, por lo que actualmente “se está logrando establecer su actual paradero”.

En el sitio del suceso, personal de Carabineros encontró el vehículo en el que se movilizaban las víctimas, el cual no tenía encargo vigente, pero presentaba alrededor de siete impactos de bala. Asimismo, los funcionarios hallaron una pistola y un cargador con munición cerca del automóvil.

Las autoridades investigan si el arma encontrada pertenecía a las víctimas o a los atacantes.

