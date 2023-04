Iturriaga por estallido social: “Suponíamos una organización detrás, pero no teníamos evidencia”

El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, declaró ante la fiscal Ximena Chong en el marco de la investigación por eventuales vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social.



Durante el pasado 3 de abril, el general Iturriaga fue interrogado como testigo en esta causa, respecto a sus labores como jefe de la Defensa Nacional durante el estado de emergencia en 2019.



Según informó la Tercera, el general Iturriaga señaló que al momento de su designación “el presidente (Sebastián Piñera) fue muy escueto. Habló unos 10 minutos. Hizo de alguna manera un análisis de lo que estaba ocurriendo, por qué había llegado a esa decisión. Que esta alteración al orden público había venido en aumento durante la semana y ese día el hecho del incendio en el edificio Enel, lo había alarmado y había sido el punto de quiebre en la gravedad que analizaba”.



“Esa gravedad era compartida con la intendenta, Ministerio del Interior, y él había llegado a la convicción de que era necesario decretar el Estado Excepción, con todo lo que significaba, que era primera vez desde el 90”, agregó.



En ese sentido, indicó que “fue complejo tomar esa decisión, porque era difícil saber el punto exacto de si estaban realmente sobrepasados los Carabineros o no. Recuerdo bien que después de hacer todo este análisis y explicar las atribuciones que tenía por ley, (el Presidente) reconoce que es muy difícil la tarea que me está asignado, porque comprendiendo la labor primaria del Ejército, que no es el Orden Público, y que Carabineros estaba sobrepasado”.



“Entiende que es algo muy difícil lo que me encargaba que era retomar el orden público y al mismo tiempo respetar los derechos humanos, que es difícil este balance de imponer el orden y por otro lado respetar la ley”, precisó Iturriaga.



Durante la interrogación, el comandante en jefe sostuvo que “lo que hicimos los primeros días fue separar funciones. Recuerdo que al principio Carabineros estaba en estaciones de Metro, cocheras de Metro, terminales de buses, con la finalidad de que tuvieran más efectivos para el control del orden público. A partir del domingo el Ejército pasó a hacerse cargo de la infraestructura crítica”.



Respecto a la frase “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, dicha el 20 de octubre del 2019 por el expresidente Piñera, Iturriaga comentó que “el presidente participó ese domingo del briefing diario a las 20.00 horas. Fue a mi puesto de mando, ahí se le expuso la situación, se le hizo un briefing de las circunstancias y ambiente, de lo que ocurrió durante del día. Él tomó nota y después de eso me pidió que lo acompañara al punto de prensa, pero no hubo interacción con él de lo que iba a decir, nada”.



“Nosotros suponíamos una organización detrás de esto, pero no teníamos evidencia, no teníamos inteligencia concreta”, expresó.