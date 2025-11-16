Home Nacional "jara emplaza a la derecha a no eludir debates: “la gente debe vot..."

Jara emplaza a la derecha a no eludir debates: “La gente debe votar informada”

La candidata del pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, al ser consultada por eventuales ajustes de estrategia de cara a una eventual segunda vuelta, señaló que su intención es mantener la cercanía territorial y la presencia activa en la calle. Sobre su llegada al local de votación afirmó que “por suerte tengo la posibilidad de poder caminar tranquila por la calle entre la gente que me conoce y entre la que no”, destacando que quienes aspiren a gobernar “no pueden estar escondidos ni detrás de un vidrio ni detrás de ninguna otra cosa”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, llegó este domingo al Liceo A-33 Poeta Federico García Lorca, de Conchalí, donde emitió su voto acompañada de adherentes y familiares.

La escena, según describió, fue “una llegada masiva y alegre”, descartando que se tratara de un ingreso caótico.

Tras sufragar, Jara destacó el valor democrático de la participación ciudadana, especialmente en un territorio históricamente popular. “La democracia de nuestro país se nutre cuando tenemos gente que también viene de los sectores populares, de la clase media y puede también plantearse la soledad a lo mejor gobernar el país”, sostuvo.

A ello sumó un llamado a reconocer lo difícil que fue conquistar el derecho a voto durante la dictadura: “Fue un periodo muy duro, un periodo en el que al que pensaba distinto se le perseguía y nadie quiere que ese destino se vuelva a repetir para nuestra patria”.

La abanderada oficialista insistió en la importancia de elegir representantes informados, apuntando al rol que tendrá el próximo Congreso: “Elijan bien a quién van a representarles en el parlamento porque para poder cumplir luego con el programa de gobierno se necesitan parlamentarios, diputados y senadores que puedan apoyar a quienes ustedes elijan como su futura presidenta o capaz presidente”.

Consultada por eventuales ajustes de estrategia de cara a una eventual segunda vuelta, Jara señaló que su intención es mantener la cercanía territorial y la presencia activa en la calle. Sobre su llegada al local de votación afirmó que “por suerte tengo la posibilidad de poder caminar tranquila por la calle entre la gente que me conoce y entre la que no”, destacando que quienes aspiren a gobernar “no pueden estar escondidos ni detrás de un vidrio ni detrás de ninguna otra cosa”.

En caso de pasar a la segunda vuelta, adelantó que volverá a votar del mismo modo: “Seguramente vamos a venir a votar de la misma manera (…) con toda la convicción de que votar es muy importante porque el voto define en buena medida cómo va a ser nuestra vida los próximos cuatro años”.

Respecto a la búsqueda de nuevos apoyos políticos, la candidata enfatizó que su compromiso será seguir trabajando sin distinciones. “Quien quiere gobernar el país debe tener capacidad de conversar con todos los sectores”, afirmó, añadiendo que, en lo personal, continuará “trabajar duro con disciplina”, aunque persistan dificultades como la desinformación: “Hay muchas fake news dando vueltas”.

Además, hizo un llamado directo a los otros postulantes, especialmente a quienes representan a la derecha: “Para quien pase de la derecha, no se niegue a ir a los debates, la gente tiene que votar informada, no se pueden esconder”. Y añadió: “Cuando uno quiere gobernar el país debe tener capacidad de dar respuesta, aunque las preguntas sean complejas”.

La candidata cerró su intervención con agradecimientos a vecinos y amistades de Conchalí, señalando que la jornada había transcurrido principalmente con su familia y cercanos, incluidos “mis amigos del pasaje de chiquititos”, como mencionó emocionada.

Kast tras emitir su voto: “Todas las imágenes que nosotros podamos dar en el sentido de unidad son importantes”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Vivanco concurre a votar y defiende su “seriedad...

La exministra de la Suprema dijo que “el que se puede reír de todo el país son otro tipo de personas. Aquí nadie se ha reído de nadie y yo por lo menos siempre mi trabajo lo hice seriamente y consta porque yo intervine en más de seis mil fallos”.

Leer mas
Nacional
Chadwick minimiza tensiones en la derecha: “Han ...

El exministro del Interior explicó su hábito de votar temprano, comentando: “Siempre voto temprano y eso a uno le ahorra después más gente, más tumulto, más filas”.

Leer mas
Nacional
Frei advierte sobre escenario “revuelto” y pide votar ...

El expresidente, tras sufragar en el Colegio Villa María Academy de Las Condes, dijo que “a toda la gente que vote, no que anule su voto. Esto es muy importante, porque hoy día es un día importante para Chile. Hoy día no es un día para darse gustitos personales, hay que trabajar, pensar, con responsabilidad y con convicción y así votar, y siempre pensando en el futuro y lo mejor para Chile”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/